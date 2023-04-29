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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Днепр-1
Ингулец - Днепр-1: обзор матча 29 апреля 2023
Ингулец
29.04.2023, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Днепр-1
58'
А. Довбик (П)
63'
И. Когут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингулец - Днепр-1
Желтая карточка
Е. Запорожец
90'
+1
Замена
В. Сидоренко
️️️️
В. Клименко
85'
85'
Замена
В. Танчик
️️️️
А. Пихаленок
85'
Замена
Е. Подлепенец
️️️️
А. Гуцуляк
74'
Желтая карточка
А. Пихаленок
Замена
А. Коробенко
️️️️
М. Марусич
73'
Замена
Ю. Козыренко
️️️️
А. Кухарук
73'
68'
Замена
А. Назаренко
️️️️
Р. Матаррита
68'
Замена
Пеглоу
️️️️
Д. Бланко
68'
Замена
В. Рубчинский
️️️️
И. Когут
Замена
Д. Резепов
️️️️
А. Кучеренко
64'
Замена
В. Одарюк
️️️️
И. Головкин
64'
63'
ГОЛ! 0:2!
И. Когут
Пас отдал
А. Сваток
60'
Желтая карточка
Э. Сарапий
58'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Довбик
53'
Желтая карточка
Р. Матаррита
18'
Желтая карточка
И. Когут
9'
Желтая карточка
Д. Бланко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
31
Олег Билык
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
23
Александр Кучеренко
ОП
88
Андрей Кухарук
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
24
Иван Головкин
ПВ
14
Максим Марусич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Днепр-1
25
Владислав Рыбак
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
25
Игорь Когут
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
27
Доминго Бланко
ЦП
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
7
Олег Осипенко
ЛВ
28
Андрей Коробенко
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
97
Денис Резепов
АП
21
Данил Кравчук
ПВ
8
Владимир Одарюк
ПВ
17
Артем Ситало
ЦФ
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Билык
29
Смоляков
60
Поспелов
55
Ковалев
33
Нагиев
23
Кучеренко
88
Кухарук
5
Запорожец
21
Клименко
24
Головкин
14
Марусич
3-1-4-1-1
25
Рыбак
3
Адамюк
5
Сваток
22
Матаррита
5
Сарапий
8
Бабенко
8
Пихаленок
27
Бланко
25
Когут
11
Гуцуляк
9
Довбик
21
Клименко
26
Сидоренко
26
Сидоренко
21
Клименко
14
Марусич
28
Коробенко
28
Коробенко
14
Марусич
88
Кухарук
7
Козыренко
7
Козыренко
88
Кухарук
23
Кучеренко
97
Резепов
97
Резепов
23
Кучеренко
24
Головкин
8
Одарюк
8
Одарюк
24
Головкин
25
Когут
15
Рубчинский
15
Рубчинский
25
Когут
27
Бланко
7
Пеглоу
7
Пеглоу
27
Бланко
22
Матаррита
7
Назаренко
7
Назаренко
22
Матаррита
8
Пихаленок
34
Танчик
34
Танчик
8
Пихаленок
11
Гуцуляк
12
Подлепенец
12
Подлепенец
11
Гуцуляк
Остались в запасе
Ингулец
Днепр-1
12
Алексей Паламарчук
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
7
Олег Осипенко
ЛВ
21
Данил Кравчук
ПВ
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
93
Макс Валеф
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
42
Евгений Пасич
ПВ
Главный тренер
Александр Кучер
Остались в запасе
12
Алексей Паламарчук
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
7
Олег Осипенко
ЛВ
21
Данил Кравчук
ПВ
17
Артем Ситало
ЦФ
Остались в запасе
93
Макс Валеф
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
42
Евгений Пасич
ПВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча Ингулец - Днепр-1
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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