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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Ингулец
Динамо К - Ингулец: обзор матча 04 марта 2023
Динамо К
04.03.2023, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Ингулец
12'
А. Козак
43'
В. Одарюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Ингулец
Желтая карточка
Д. Лонвейк
90'
+1
87'
Замена
М. Марусич
️️️️
А. Ситало
Замена
Бенито
️️️️
В. Шепелев
86'
75'
Замена
Ю. Козыренко
️️️️
В. Одарюк
73'
Желтая карточка
А. Смоляков
Замена
Д. Лонвейк
️️️️
В. Ванат
70'
52'
Замена
М. Мельничук
️️️️
Д. Нагиев
Замена
А. Царенко
️️️️
Н. Волошин
46'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Кабаев
46'
Замена
К. Вивчаренко
️️️️
В. Дубинчак
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
В. Одарюк
Пас отдал
В. Клименко
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Козак
Пас отдал
А. Ситало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ЦФ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
23
Александр Кучеренко
ОП
88
Андрей Кухарук
ЦП
21
Сергей Ченбай
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
18
Александр Андриевский
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
17
Антон Царенко
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Ингулец
31
Олег Билык
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
28
Андрей Коробенко
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
97
Денис Резепов
АП
24
Иван Головкин
ПВ
21
Данил Кравчук
ПВ
14
Максим Марусич
ЦФ
4-3-1-2
35
Нещерет
44
Дубинчак
4
Попов
16
Дячук
20
Караваев
8
Сидорчук
19
Шепелев
29
Буяльский
22
Кабаев
19
Ванат
9
Волошин
3-1-3-2-1
12
Паламарчук
33
Нагиев
55
Ковалев
29
Смоляков
23
Кучеренко
88
Кухарук
21
Ченбай
21
Клименко
8
Одарюк
10
Козак
17
Ситало
19
Шепелев
22
Бенито
22
Бенито
19
Шепелев
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
19
Ванат
21
Лонвейк
21
Лонвейк
19
Ванат
22
Кабаев
19
Гармаш
19
Гармаш
22
Кабаев
9
Волошин
17
Царенко
17
Царенко
9
Волошин
33
Нагиев
91
Мельничук
91
Мельничук
33
Нагиев
8
Одарюк
7
Козыренко
7
Козыренко
8
Одарюк
17
Ситало
14
Марусич
14
Марусич
17
Ситало
Остались в запасе
Динамо К
Ингулец
51
Валентин Моргун
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
31
Олег Билык
ВР
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
28
Андрей Коробенко
ЦП
97
Денис Резепов
АП
24
Иван Головкин
ПВ
21
Данил Кравчук
ПВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
31
Олег Билык
ВР
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
28
Андрей Коробенко
ЦП
97
Денис Резепов
АП
24
Иван Головкин
ПВ
21
Данил Кравчук
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Динамо К - Ингулец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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