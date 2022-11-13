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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Харьков - Ингулец
Харьков - Ингулец: обзор матча 13 ноября 2022
Харьков
13.11.2022, воскресенье, 16:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Ингулец
40'
Р. Русин
23'
А. Козак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Харьков - Ингулец
Замена
Е. Ткачук
️️️️
А. Габелок
89'
Желтая карточка
О. Мозиль
87'
75'
Желтая карточка
А. Близниченко
Замена
Б. Вачиберадзе
️️️️
Д. Кравченко
74'
Замена
В. Дмитренко
️️️️
А. Ременюк
74'
72'
Замена
А. Близниченко
️️️️
Е. Запорожец
67'
Замена
В. Близниченко
️️️️
А. Козак
67'
Замена
В. Одарюк
️️️️
А. Смоляков
ГОЛ! 1:1!
Р. Русин
Пас отдал
И. Курило
40'
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Козак
Пас отдал
А. Смоляков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
3
Никита Безуглый
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
2
Дмитрий Капинус
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
19
Illya Zubkov
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
44
Тарас Сакив
ЛЗ
29
Артем Смоляков
ЛЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
88
Андрей Кухарук
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
14
Максим Марусич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
69
Юрий Потимков
ЦЗ
71
Иван Коваленко
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
48
Wendel
ЦП
97
Artem Dudik
ЦП
79
Андрей Чирук
ЦФ
3
Евгений Ткачук
ЦФ
Ингулец
25
Данил Кучер
ВР
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
23
Александр Кучеренко
ОП
28
Андрей Коробенко
ЦП
21
Сергей Ченбай
ЦП
97
Денис Резепов
АП
7
Андрей Близниченко
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
21
Данил Кравчук
ПВ
8
Владимир Одарюк
ПВ
7
Виктор Близниченко
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Мозиль
3
Безуглый
17
Курило
29
Жичиков
9
Мартынюк
2
Капинус
28
Габелок
27
Кравченко
11
Ременюк
10
Русин
19
3-2-3-1-1
12
Паламарчук
44
Сакив
55
Ковалев
28
Павлов
33
Нагиев
29
Смоляков
88
Кухарук
5
Запорожец
21
Клименко
10
Козак
14
Марусич
27
Кравченко
8
Вачиберадзе
8
Вачиберадзе
27
Кравченко
11
Ременюк
22
Дмитренко
22
Дмитренко
11
Ременюк
28
Габелок
3
Ткачук
3
Ткачук
28
Габелок
5
Запорожец
7
Близниченко
7
Близниченко
5
Запорожец
29
Смоляков
8
Одарюк
8
Одарюк
29
Смоляков
10
Козак
7
Близниченко
7
Близниченко
10
Козак
Остались в запасе
Харьков
Ингулец
1
Денис Сидоренко
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
69
Юрий Потимков
ЦЗ
71
Иван Коваленко
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
48
Wendel
ЦП
97
Artem Dudik
ЦП
77
Константин Бычек
ЛВ
79
Андрей Чирук
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
25
Данил Кучер
ВР
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
23
Александр Кучеренко
ОП
28
Андрей Коробенко
ЦП
21
Сергей Ченбай
ЦП
97
Денис Резепов
АП
24
Иван Головкин
ПВ
21
Данил Кравчук
ПВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
1
Денис Сидоренко
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
69
Юрий Потимков
ЦЗ
71
Иван Коваленко
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
48
Wendel
ЦП
97
Artem Dudik
ЦП
77
Константин Бычек
ЛВ
79
Андрей Чирук
ЦФ
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
23
Александр Кучеренко
ОП
28
Андрей Коробенко
ЦП
21
Сергей Ченбай
ЦП
97
Денис Резепов
АП
24
Иван Головкин
ПВ
21
Данил Кравчук
ПВ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Харьков - Ингулец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
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