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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Металлист
Ингулец - Металлист: обзор матча 11 марта 2023
Ингулец
11.03.2023, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Металлист
28'
В. Одарюк
77'
В. Одарюк
64'
П. Малумандсоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингулец - Металлист
90'
+5
Красная карточка
П. Малумандсоко
ГОЛ! 2:1!
В. Одарюк
77'
75'
Замена
Самуэль
️️️️
В. Наумец
Замена
М. Мельничук
️️️️
С. Ченбай
67'
64'
ГОЛ! 1:1!
П. Малумандсоко
Пас отдал
М. Прядун
46'
Замена
С. Панасенко
️️️️
И. Чайковский
Замена
М. Марусич
️️️️
А. Ситало
46'
ГОЛ! 1:0!
В. Одарюк
Пас отдал
Д. Нагиев
28'
Желтая карточка
С. Ченбай
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
23
Александр Кучеренко
ОП
21
Сергей Ченбай
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
88
Андрей Кухарук
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Металлист
96
Даниил Ермолов
ВР
47
Юрий Романюк
ЦЗ
3
Патти Малумандсоко
ЦЗ
2
Александр Мизюк
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Андрей Ралюченко
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
9
Максим Прядун
ЦФ
Ингулец
31
Олег Билык
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
28
Андрей Коробенко
ЦП
97
Денис Резепов
АП
7
Юрий Козыренко
АП
21
Данил Кравчук
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
14
Максим Марусич
ЦФ
Металлист
12
Орест Костик
ВР
31
Богдан Порох
ЦЗ
21
Сергей Панасенко
ЦП
21
Максим Багачанский
ЦП
28
Самуэль
ЦП
7
Дмитрий Коркишко
ЦФ
88
Евгений Рязанцев
ЦФ
70
Алекс Чидомере
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Паламарчук
29
Смоляков
55
Ковалев
33
Нагиев
23
Кучеренко
21
Ченбай
21
Клименко
88
Кухарук
10
Козак
8
Одарюк
17
Ситало
3-1-1-3-1
96
Ермолов
47
Романюк
3
Малумандсоко
2
Мизюк
4
Чайковский
6
Ралюченко
10
Бойчук
11
Картушов
9
Наумец
9
Прядун
21
Ченбай
91
Мельничук
91
Мельничук
21
Ченбай
17
Ситало
14
Марусич
14
Марусич
17
Ситало
4
Чайковский
21
Панасенко
21
Панасенко
4
Чайковский
9
Наумец
28
Самуэль
28
Самуэль
9
Наумец
Остались в запасе
Ингулец
Металлист
31
Олег Билык
ВР
28
Виталий Павлов
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
28
Андрей Коробенко
ЦП
97
Денис Резепов
АП
7
Юрий Козыренко
АП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
21
Данил Кравчук
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
12
Орест Костик
ВР
31
Богдан Порох
ЦЗ
21
Максим Багачанский
ЦП
7
Дмитрий Коркишко
ЦФ
88
Евгений Рязанцев
ЦФ
70
Алекс Чидомере
ЦФ
Остались в запасе
31
Олег Билык
ВР
28
Виталий Павлов
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
28
Андрей Коробенко
ЦП
97
Денис Резепов
АП
7
Юрий Козыренко
АП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
21
Данил Кравчук
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
Остались в запасе
12
Орест Костик
ВР
31
Богдан Порох
ЦЗ
21
Максим Багачанский
ЦП
7
Дмитрий Коркишко
ЦФ
88
Евгений Рязанцев
ЦФ
70
Алекс Чидомере
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Ингулец - Металлист
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
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