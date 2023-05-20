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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Ингулец
Заря - Ингулец: обзор матча 20 мая 2023
Заря
20.05.2023, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Ингулец
21'
В. Бражко (П)
81'
Н. Русин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Ингулец
89'
Желтая карточка
Ю. Козыренко
Желтая карточка
Б. Бутко
89'
Замена
П. Полегенько
️️️️
Д. Мишнев
87'
ГОЛ! 2:0!
Н. Русин
Пас отдал
К. Дрышлюк
81'
78'
Замена
А. Коробенко
️️️️
В. Павлов
Замена
А. Хахлев
️️️️
Э. Герреро
74'
Замена
К. Дрышлюк
️️️️
С. Булеца
69'
67'
Замена
И. Головкин
️️️️
А. Кухарук
58'
Желтая карточка
Е. Запорожец
58'
Замена
М. Марусич
️️️️
А. Ситало
46'
Замена
Д. Поспелов
️️️️
М. Ковалев
46'
Замена
Ю. Козыренко
️️️️
В. Клименко
33'
Желтая карточка
В. Клименко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Бражко
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
44
Арсений Батагов
ОП
6
Владимир Бражко
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Ингулец
31
Олег Билык
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
23
Александр Кучеренко
ОП
21
Владислав Клименко
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
88
Андрей Кухарук
ЦП
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Заря
12
Владислав Кучерук
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
2
Максим Смиян
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
11
Денис Почапский
ЦФ
Ингулец
91
Максим Мельничук
ЛЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
7
Олег Осипенко
ЛВ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
28
Андрей Коробенко
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
97
Денис Резепов
АП
24
Иван Головкин
ПВ
8
Владимир Одарюк
ПВ
14
Максим Марусич
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Сапутин
17
Вантух
32
Имереков
91
Бутко
44
Батагов
6
Бражко
15
Мишнев
39
Герреро
9
Антюх
10
Булеца
31
Русин
4-1-3-1-1
31
Билык
33
Нагиев
28
Павлов
55
Ковалев
29
Смоляков
23
Кучеренко
21
Клименко
5
Запорожец
88
Кухарук
10
Козак
17
Ситало
15
Мишнев
28
Полегенько
28
Полегенько
15
Мишнев
39
Герреро
99
Хахлев
99
Хахлев
39
Герреро
10
Булеца
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
10
Булеца
55
Ковалев
60
Поспелов
60
Поспелов
55
Ковалев
28
Павлов
28
Коробенко
28
Коробенко
28
Павлов
21
Клименко
7
Козыренко
7
Козыренко
21
Клименко
88
Кухарук
24
Головкин
24
Головкин
88
Кухарук
17
Ситало
14
Марусич
14
Марусич
17
Ситало
Остались в запасе
Заря
Ингулец
12
Владислав Кучерук
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
2
Максим Смиян
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
11
Денис Почапский
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
91
Максим Мельничук
ЛЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
97
Денис Резепов
АП
7
Олег Осипенко
ЛВ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
8
Владимир Одарюк
ПВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
12
Владислав Кучерук
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
2
Максим Смиян
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
11
Денис Почапский
ЦФ
Остались в запасе
91
Максим Мельничук
ЛЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
97
Денис Резепов
АП
7
Олег Осипенко
ЛВ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
8
Владимир Одарюк
ПВ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Заря - Ингулец
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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