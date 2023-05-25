Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Харьков
Ингулец - Харьков: обзор матча 25 мая 2023
Ингулец
25.05.2023, четверг, 14:00
Украина. Премьер-лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Харьков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингулец - Харьков
Желтая карточка
В. Одарюк
83'
Замена
В. Одарюк
️️️️
В. Клименко
82'
73'
Желтая карточка
В. Дмитренко
Замена
Д. Кравчук
️️️️
А. Смоляков
65'
Желтая карточка
В. Клименко
63'
61'
Замена
Ю. Потимков
️️️️
Р. Русин
61'
Замена
А. Ткачук
️️️️
Б. Вачиберадзе
Желтая карточка
А. Кухарук
60'
57'
Вторая желтая
М. Жичиков
55'
Замена
В. Островский
️️️️
А. Чирук
Замена
А. Ситало
️️️️
Д. Резепов
46'
Замена
А. Кухарук
️️️️
И. Головкин
46'
Замена
Е. Запорожец
️️️️
А. Коробенко
46'
46'
Замена
В. Дмитренко
️️️️
А. Ременюк
20'
Желтая карточка
М. Жичиков
12'
Желтая карточка
Б. Вачиберадзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
23
Александр Кучеренко
ОП
28
Андрей Коробенко
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
97
Денис Резепов
АП
24
Иван Головкин
ПВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
3
Никита Безуглый
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
79
Андрей Чирук
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Ингулец
31
Олег Билык
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
7
Олег Осипенко
ЛВ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
5
Евгений Запорожец
ЦП
88
Андрей Кухарук
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
21
Данил Кравчук
ПВ
17
Артем Ситало
ЦФ
Харьков
12
Игорь Потимков
ВР
1
Денис Сидоренко
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
33
Игор Энрике
ЛВ
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
19
Андрей Ткачук
ОП
27
Дмитрий Кравченко
ОП
43
Владислав Островский
ЦФ
3-1-2-3-1
12
Паламарчук
29
Смоляков
55
Ковалев
26
Сидоренко
23
Кучеренко
28
Коробенко
21
Клименко
10
Козак
97
Резепов
24
Головкин
7
Козыренко
4-1-2-2-1
1
Мозиль
29
Жичиков
3
Безуглый
17
Курило
71
Коваленко
9
Мартынюк
28
Габелок
8
Вачиберадзе
10
Русин
11
Ременюк
79
Чирук
28
Коробенко
5
Запорожец
5
Запорожец
28
Коробенко
24
Головкин
88
Кухарук
88
Кухарук
24
Головкин
21
Клименко
8
Одарюк
8
Одарюк
21
Клименко
29
Смоляков
21
Кравчук
21
Кравчук
29
Смоляков
97
Резепов
17
Ситало
17
Ситало
97
Резепов
10
Русин
69
Потимков
69
Потимков
10
Русин
8
Вачиберадзе
19
Ткачук
19
Ткачук
8
Вачиберадзе
11
Ременюк
22
Дмитренко
22
Дмитренко
11
Ременюк
79
Чирук
43
Островский
43
Островский
79
Чирук
Остались в запасе
Ингулец
Харьков
31
Олег Билык
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
7
Олег Осипенко
ЛВ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
12
Игорь Потимков
ВР
1
Денис Сидоренко
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
33
Игор Энрике
ЛВ
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Остались в запасе
31
Олег Билык
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
7
Олег Осипенко
ЛВ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
Остались в запасе
12
Игорь Потимков
ВР
1
Денис Сидоренко
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
33
Игор Энрике
ЛВ
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Эдмар Галовский
Статистика матча Ингулец - Харьков
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
Все
Ингулец
Харьков
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«ЛНЗ» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Премьер-лига: шансы «ЛНЗ» и «Харькова» на победу в матче 11 тура
31 октября
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«Ингулец» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счeт матча «Ингулец» – «Шахтер»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:29
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«ЛНЗ» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Премьер-лига: шансы «ЛНЗ» и «Харькова» на победу в матче 11 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+