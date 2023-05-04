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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Кривбасс
Ингулец - Кривбасс: обзор матча 04 мая 2023
Ингулец
04.05.2023, четверг, 13:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Кривбасс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингулец - Кривбасс
Замена
Д. Кравчук
️️️️
В. Одарюк
89'
80'
Замена
Р. Дебелко
️️️️
А. Микитишин
Вторая желтая
И. Головкин
76'
72'
Замена
К. Приходько
️️️️
Н. Татарков
67'
Желтая карточка
Н. Татарков
Желтая карточка
И. Головкин
60'
Замена
М. Марусич
️️️️
Д. Резепов
59'
Замена
И. Головкин
️️️️
А. Коробенко
59'
Желтая карточка
А. Смоляков
55'
Замена
А. Кухарук
️️️️
А. Кучеренко
46'
Замена
В. Сидоренко
️️️️
Д. Нагиев
46'
Желтая карточка
Д. Поспелов
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
31
Олег Билык
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
23
Александр Кучеренко
ОП
28
Андрей Коробенко
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
97
Денис Резепов
АП
8
Владимир Одарюк
ПВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
11
Никита Татарков
ЛВ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
10
Рифет Капич
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
7
Олег Осипенко
ЛВ
88
Андрей Кухарук
ЦП
24
Иван Головкин
ПВ
21
Данил Кравчук
ПВ
17
Артем Ситало
ЦФ
14
Максим Марусич
ЦФ
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
29
Богдан Сарнавский
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
29
Ким Приходько
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
22
Денис Шевченко
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
77
Захар Карпусь
ПВ
27
Роман Дебелко
ЦФ
4-1-2-3
31
Билык
29
Смоляков
60
Поспелов
55
Ковалев
33
Нагиев
23
Кучеренко
28
Коробенко
21
Клименко
7
Козыренко
97
Резепов
8
Одарюк
3-1-3-3
30
Клищук
55
Стецков
13
Бескоровайный
25
Дибанго
10
Капич
77
Понедельник
11
Татарков
10
Хомченовский
14
Лунев
7
Микитишин
20
Задерака
33
Нагиев
26
Сидоренко
26
Сидоренко
33
Нагиев
23
Кучеренко
88
Кухарук
88
Кухарук
23
Кучеренко
28
Коробенко
24
Головкин
24
Головкин
28
Коробенко
8
Одарюк
21
Кравчук
21
Кравчук
8
Одарюк
97
Резепов
14
Марусич
14
Марусич
97
Резепов
11
Татарков
29
Приходько
29
Приходько
11
Татарков
7
Микитишин
27
Дебелко
27
Дебелко
7
Микитишин
Остались в запасе
Ингулец
Кривбасс
12
Алексей Паламарчук
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
7
Олег Осипенко
ЛВ
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
1
Богдан Хома
ВР
29
Богдан Сарнавский
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
22
Денис Шевченко
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
77
Захар Карпусь
ПВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
12
Алексей Паламарчук
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
7
Олег Осипенко
ЛВ
17
Артем Ситало
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
29
Богдан Сарнавский
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
91
Владислав Семотюк
ЦП
22
Денис Шевченко
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
77
Захар Карпусь
ПВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Ингулец - Кривбасс
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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