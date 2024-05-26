Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Муаммер Сарикайя - статистика

Завершил карьеру
9 февраля 1998 (28), Стамбул
#24 | Полузащитник
179 см
Турция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Истанбулспор
21
1
1
7
0
Ризеспор
12
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Хатайспор
2 : 0
26.05.2024
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Ризеспор
0 : 0
18.05.2024
Касымпаша
1' - 77'
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
1' - 86'
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
3 : 2
03.05.2024
Ризеспор
63' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
69' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
21.04.2024
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
3 : 0
14.04.2024
Антальяспор
88' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Истанбулспор
0 : 4
02.04.2024
Ризеспор
67' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Ризеспор
3 : 1
17.03.2024
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Галатасарай
6 : 2
08.03.2024
Ризеспор
1' - 60'
Турция. Суперлига, 28 тур
Ризеспор
3 : 0
02.03.2024
Кайсериспор
75' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Ризеспор
1 : 3
17.02.2024
Фенербахче
1' - 69'
13'
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
1 : 0
11.02.2024
Ризеспор
65' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
03.02.2024
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Истанбулспор
1 : 1
29.01.2024
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Галатасарай
3 : 1
25.01.2024
Истанбулспор
1' - 80'
34'
Турция. Суперлига, 21 тур
Кайсериспор
0 : 1
22.01.2024
Истанбулспор
1' - 90'
74'
Турция. Суперлига, 20 тур
Истанбулспор
0 : 0
14.01.2024
Коньяспор
1' - 90'
77'
Турция. Суперлига, 19 тур
Истанбулспор
1 : 5
07.01.2024
Фенербахче
1' - 90'
32'
9'
Турция. Суперлига, 18 тур
Сивасспор
1 : 0
23.12.2023
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Истанбулспор
0 : 3
19.12.2023
Трабзонспор
1' - 90'
39'
Турция. Суперлига, 15 тур
Истанбулспор
0 : 1
10.12.2023
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Карагюмрюк
3 : 0
01.12.2023
Истанбулспор
1' - 82'
Турция. Суперлига, 13 тур
Истанбулспор
2 : 1
25.11.2023
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Ризеспор
1 : 0
12.11.2023
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Самсунспор
2 : 1
08.11.2023
Истанбулспор
Был в запасе
41'
90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Истанбулспор
2 : 4
04.11.2023
Пендикспор
1' - 75'
52'
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
3 : 1
27.10.2023
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Истанбулспор
2 : 1
22.10.2023
Анкарагюджю
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Бешикташ
2 : 0
08.10.2023
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Истанбулспор
1 : 2
30.09.2023
Антальяспор
1' - 88'
85'
Турция. Суперлига, 3 тур
Истанбулспор
0 : 1
26.09.2023
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
2 : 0
22.09.2023
Истанбулспор
80' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Истанбулспор
0 : 2
17.09.2023
Истанбул Башакшехир
67' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Истанбулспор
1 : 1
18.08.2023
Кайсериспор
83' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Коньяспор
1 : 1
12.08.2023
Истанбулспор
1' - 90'
Главные новости
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
1
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
1
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
1
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
2
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
2
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+