Данила Чуль - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Данила
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Чуль
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 2005 (18 лет)
|Имя
|Данила
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Чуль
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 2005 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Энергетик-БГУ
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:3
|Динамо (Минск)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|02.11.2022
|77' -90'
|Динамо (Минск)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|29.10.2022
|84' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Белшина (Бобруйск)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|09.10.2022
|61' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:1
|Арсенал (Дзержинск)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|0:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:1
|Неман (Гродно)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|2:3
|Энергетик-БГУ (Минск)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)