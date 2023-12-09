Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Данила Чуль - статистика

Завершил карьеру
14 февраля 2005 (21)
#20 | Нападающий
Беларусь
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
СКА-1938
13
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Белоруссия. Высшая лига, Переходные матчи
Витебск
1 : 0
09.12.2023
СКА-1938
35' - 90'
59'
Белоруссия. Высшая лига, Переходные матчи
СКА-1938
0 : 0
06.12.2023
Витебск
71' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
СКА-1938
2 : 0
02.12.2023
Славия-Мозырь
88' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
3 : 1
25.11.2023
СКА-1938
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Белшина
0 : 1
05.11.2023
СКА-1938
75' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
СКА-1938
2 : 4
27.10.2023
Сморгонь
61' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
0 : 2
22.10.2023
СКА-1938
78' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
СКА-1938
1 : 4
07.10.2023
Динамо Мн
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
СКА-1938
1 : 0
03.10.2023
БАТЭ
58' - 81'
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Минск
1 : 1
29.09.2023
СКА-1938
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
СКА-1938
1 : 2
16.09.2023
Гомель
72' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Шахтер
3 : 2
03.09.2023
СКА-1938
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
СКА-1938
1 : 3
27.08.2023
Неман
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Нафтан
4 : 0
18.08.2023
СКА-1938
65' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
07.07.2023
СКА-1938
46' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
СКА-1938
0 : 1
30.06.2023
Ислочь
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
23.06.2023
СКА-1938
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
СКА-1938
0 : 0
11.06.2023
Белшина
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
СКА-1938
1 : 0
27.05.2023
Динамо-Брест
73' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Динамо Мн
2 : 0
21.05.2023
СКА-1938
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Гомель
1 : 0
30.04.2023
СКА-1938
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
СКА-1938
1 : 4
23.04.2023
Шахтер
55' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Неман
2 : 0
15.04.2023
СКА-1938
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
СКА-1938
0 : 1
09.04.2023
Нафтан
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
БАТЭ
1 : 1
02.04.2023
СКА-1938
Был в запасе
Главные новости
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
1
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
1
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
2
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+