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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Витебск
СКА-1938 - Витебск: обзор матча 06 декабря 2023
СКА-1938
06.12.2023, среда, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, Переходные матчи
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Витебск
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол СКА-1938 - Витебск
84'
Желтая карточка
А. Скитов
Замена
Д. Чуль
️️️️
М. Омельянчук
71'
57'
Замена
А. Матвеенко
️️️️
К. Варданян
46'
Замена
Е. Гулецкий
️️️️
Я. Мосесов
Желтая карточка
М. Омельянчук
15'
Вторая желтая
Я. Макушинский
13'
Желтая карточка
Я. Макушинский
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
21
Даниил Галята
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
23
Абинур Нурымбет
ЦФ
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
4
Артем Скитов
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
6
Владислав Глинский
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
8
Ян Мосесов
ПП
10
Карен Варданян
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
СКА-1938
1
Константин Веретынский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
57
Danylo Savchenko
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
23
Артем Турич
ЦП
20
Данила Чуль
ЦФ
77
Рустам Турдимурадов
ЦФ
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
11
Антон Матвеенко
ЦП
13
Максим Дробыш
АП
18
Владлен Аникеев
ЦФ
17
Фрол Панарин
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
3-2-1-1-3
44
Клещук
3
Жумаев
14
Пашевич
55
Лаврик
24
Макушинский
18
Михаленко
21
Галята
18
Омельянчук
11
Барковский
7
Бакаев
23
Нурымбет
2-3-2
12
Харитонов
4
Скитов
3
Костомаров
8
Мосесов
20
Краснов
6
Глинский
9
Теверов
10
Варданян
18
Омельянчук
20
Чуль
20
Чуль
18
Омельянчук
8
Мосесов
2
Гулецкий
2
Гулецкий
8
Мосесов
10
Варданян
11
Матвеенко
11
Матвеенко
10
Варданян
Остались в запасе
СКА-1938
Витебск
1
Константин Веретынский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
57
Danylo Savchenko
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
23
Артем Турич
ЦП
77
Рустам Турдимурадов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
77
Дмитрий Гущенко
ВР
7
Роман Лисовский
ЦП
13
Максим Дробыш
АП
18
Владлен Аникеев
ЦФ
17
Фрол Панарин
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Остались в запасе
1
Константин Веретынский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
57
Danylo Savchenko
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
23
Артем Турич
ЦП
77
Рустам Турдимурадов
ЦФ
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
7
Роман Лисовский
ЦП
13
Максим Дробыш
АП
18
Владлен Аникеев
ЦФ
17
Фрол Панарин
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Главный тренер
Сергей Гуренко
Статистика матча СКА-1938 - Витебск
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
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