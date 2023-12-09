Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - СКА-1938
Витебск - СКА-1938: обзор матча 09 декабря 2023
Витебск
09.12.2023, суббота, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, Переходные матчи
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
СКА-1938
7'
Р. Теверов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Витебск - СКА-1938
Желтая карточка
Д. Харитонов
90'
+1
Желтая карточка
Я. Скибский
86'
71'
Желтая карточка
В. Жумаев
59'
Желтая карточка
Д. Чуль
46'
Замена
Р. Турдимурадов
️️️️
А. Бакаев
35'
Замена
Д. Чуль
️️️️
А. Михаленко
Желтая карточка
Р. Теверов
17'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Теверов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
4
Артем Скитов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
6
Владислав Глинский
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
26
Вадим Ткаченко
ЦП
8
Ян Мосесов
ПП
10
Карен Варданян
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
21
Даниил Галята
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
23
Абинур Нурымбет
ЦФ
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЦЗ
21
Юрий Половинкин
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
11
Антон Матвеенко
ЦП
13
Максим Дробыш
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
17
Фрол Панарин
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
СКА-1938
1
Константин Веретынский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
57
Danylo Savchenko
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
57
Алексей Савченко
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
77
Рустам Турдимурадов
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
3-5-2
12
Харитонов
4
Скитов
22
Егоров
3
Костомаров
22
Скибский
6
Глинский
20
Краснов
26
Ткаченко
8
Мосесов
9
Теверов
10
Варданян
3-2-1-1-3
44
Клещук
17
Борисевич
14
Пашевич
55
Лаврик
18
Михаленко
3
Жумаев
21
Галята
18
Омельянчук
11
Барковский
7
Бакаев
23
Нурымбет
7
Бакаев
77
Турдимурадов
77
Турдимурадов
7
Бакаев
18
Михаленко
20
Чуль
20
Чуль
18
Михаленко
Остались в запасе
Витебск
СКА-1938
77
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЦЗ
21
Юрий Половинкин
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
11
Антон Матвеенко
ЦП
13
Максим Дробыш
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
17
Фрол Панарин
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
1
Константин Веретынский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
57
Danylo Savchenko
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
57
Алексей Савченко
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
Главный тренер
Алексей Меркулов
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЦЗ
21
Юрий Половинкин
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
11
Антон Матвеенко
ЦП
13
Максим Дробыш
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
17
Фрол Панарин
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
Остались в запасе
1
Константин Веретынский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
57
Danylo Savchenko
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
57
Алексей Савченко
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
Главный тренер
Сергей Гуренко
Главный тренер
Алексей Меркулов
Статистика матча Витебск - СКА-1938
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
4
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Новости команд
Все
Витебск
СКА-1938
«Витебск» – «Арсенал Дзержинск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Арсенала Дзержинск» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 13:20
«Днепр» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Днепра» и «Витебска» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Витебск» – «Арсенал Дзержинск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Арсенала Дзержинск» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 13:20
«Днепр» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Днепра» и «Витебска» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Московский клуб расстался с хавбеком из Беларуси
16 июня
1
«Торпедо» рассталось с 9-м игроком за зиму
13 февраля
Экс-тренер Хусанова выделил сильнейшее качество Абдукодира
2025.01.28 13:00
Экс-тренер Хусанова отреагировал на неудачный дебют игрока в «Манчестер Сити»
2025.01.28 08:51
Тренер «Энергетика-БГУ» прокомментировал трансфер Хусанова в «Манчестер Сити»
2025.01.28 08:03
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+