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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Гомель
СКА-1938 - Гомель: обзор матча 16 сентября 2023
СКА-1938
16.09.2023, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Гомель
89'
Г. Барковский (П)
66'
Д. Силинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-1938 - Гомель
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Барковский
89'
88'
Желтая карточка
В. Игнатьев
86'
Желтая карточка
Д. Козловский
85'
Замена
К. Шевченко
️️️️
А. Потапенко
77'
Замена
К. Ермакович
️️️️
А. Ануфриев
Замена
Д. Манионги
️️️️
Р. Турдимурадов
72'
Замена
Д. Чуль
️️️️
А. Михаленко
72'
69'
Замена
Д. Козловский
️️️️
Р. Адеола
66'
ГОЛ! 0:1!
Д. Силинский
Замена
Г. Барковский
️️️️
А. Бакаев
46'
35'
Желтая карточка
А. Потапенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
1
Константин Веретынский
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
77
Рустам Турдимурадов
ЦФ
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
23
Абинур Нурымбет
ЦФ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Гомель
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
СКА-1938
13
Денис Селедцов
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
21
Дурма Манионги
ЛВ
6
Иван Агеев
ОП
57
Алексей Савченко
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
20
Данила Чуль
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
10
Александр Савицкий
АП
15
Денис Козловский
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
4-1-1-4
1
Веретынский
24
Макушинский
14
Пашевич
55
Лаврик
18
Михаленко
23
Турич
18
Омельянчук
77
Турдимурадов
50
Нурсеитов
23
Нурымбет
7
Бакаев
4-1-1-2-2
23
Игнатьев
19
Кучинский
42
Джон
3
Матвейчик
4
Ращеня
19
Силинский
13
Алексиевич
8
Ануфриев
17
Потапенко
11
Эффаге
7
Адеола
77
Турдимурадов
21
Манионги
21
Манионги
77
Турдимурадов
18
Михаленко
20
Чуль
20
Чуль
18
Михаленко
7
Бакаев
11
Барковский
11
Барковский
7
Бакаев
17
Потапенко
22
Шевченко
22
Шевченко
17
Потапенко
7
Адеола
15
Козловский
15
Козловский
7
Адеола
8
Ануфриев
8
Ермакович
8
Ермакович
8
Ануфриев
Остались в запасе
СКА-1938
Гомель
13
Денис Селедцов
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
6
Иван Агеев
ОП
57
Алексей Савченко
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
Главный тренер
Алексей Меркулов
87
Олег Ковалев
ВР
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
10
Александр Савицкий
АП
Главный тренер
Владимир Невинский
Остались в запасе
13
Денис Селедцов
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
6
Иван Агеев
ОП
57
Алексей Савченко
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
Остались в запасе
87
Олег Ковалев
ВР
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
10
Александр Савицкий
АП
Главный тренер
Алексей Меркулов
Главный тренер
Владимир Невинский
Статистика матча СКА-1938 - Гомель
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
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