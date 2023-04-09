Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Нафтан
СКА-1938 - Нафтан: обзор матча 09 апреля 2023
СКА-1938
09.04.2023, воскресенье, 15:45
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Нафтан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-1938 - Нафтан
Желтая карточка
А. Бакаев
90'
+3
Желтая карточка
Т. Мелекесцев
86'
80'
Желтая карточка
Т. Пухов
80'
Замена
М. Киемидинов
️️️️
Т. Пухов
Замена
Т. Мелекесцев
️️️️
Г. Барковский
78'
Замена
А. Бакаев
️️️️
И. Грищенко
77'
60'
Желтая карточка
А. Бруй
45'
+1
Желтая карточка
С. Слепов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
19
Даниил Силинский
ОП
3
Вепа Жумаев
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
9
Илья Грищенко
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Нафтан
1
Алексей Козлов
ВР
19
Артем Бруй
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
7
Тимур Пухов
АП
27
Вадим Курлович
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
СКА-1938
13
Денис Селедцов
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
23
Артем Турич
ЦП
29
Nikita Kachur
ЦП
57
Алексей Савченко
ЦП
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
Нафтан
1
Igor Dovgyallo
ВР
31
Масрур Киемидинов
ЦП
9
Рамазан Исаев
ЦФ
41
A. Frantsev
ЦФ
3-3-1-1-2
44
Клещук
14
Пашевич
17
Борисевич
45
Хусанов
24
Макушинский
19
Силинский
18
Михаленко
3
Жумаев
18
Омельянчук
11
Барковский
9
Грищенко
2-1-2
1
Козлов
79
Слепов
19
Бруй
7
Пухов
27
Пилецкий
27
Курлович
11
Барковский
23
Мелекесцев
23
Мелекесцев
11
Барковский
9
Грищенко
7
Бакаев
7
Бакаев
9
Грищенко
7
Пухов
31
Киемидинов
31
Киемидинов
7
Пухов
Остались в запасе
СКА-1938
Нафтан
13
Денис Селедцов
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
23
Артем Турич
ЦП
29
Nikita Kachur
ЦП
57
Алексей Савченко
ЦП
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
1
Igor Dovgyallo
ВР
9
Рамазан Исаев
ЦФ
41
A. Frantsev
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Остались в запасе
13
Денис Селедцов
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
23
Артем Турич
ЦП
29
Nikita Kachur
ЦП
57
Алексей Савченко
ЦП
20
Данила Чуль
ЦФ
Остались в запасе
1
Igor Dovgyallo
ВР
9
Рамазан Исаев
ЦФ
41
A. Frantsev
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча СКА-1938 - Нафтан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
РЦОП по футболу БГУ
Новости команд
Все
СКА-1938
Нафтан
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Нафтан» – «МЛ Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Нафтана» и «МЛ Витебска» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Барановичи» – «Нафтан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Барановичей» и «Нафтана» на победу в матче 27-го тура
30 октября
Московский клуб расстался с хавбеком из Беларуси
16 июня
1
«Торпедо» рассталось с 9-м игроком за зиму
13 февраля
Экс-тренер Хусанова выделил сильнейшее качество Абдукодира
2025.01.28 13:00
Экс-тренер Хусанова отреагировал на неудачный дебют игрока в «Манчестер Сити»
2025.01.28 08:51
Тренер «Энергетика-БГУ» прокомментировал трансфер Хусанова в «Манчестер Сити»
2025.01.28 08:03
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Нафтан» – «МЛ Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Нафтана» и «МЛ Витебска» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Барановичи» – «Нафтан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Барановичей» и «Нафтана» на победу в матче 27-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+