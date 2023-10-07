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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Динамо Мн
СКА-1938 - Динамо Мн: обзор матча 07 октября 2023
СКА-1938
07.10.2023, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
1 : 4
Завершен
Динамо Мн
41'
Г. Барковский (П)
35'
А. Быков
55'
Г. Жердев
69'
Д. Зорин
71'
Д. Зорин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-1938 - Динамо Мн
87'
Замена
А. Свирепа
️️️️
А. Быков
83'
Замена
П. Седько
️️️️
И. Бахар
77'
Замена
А. Рылач
️️️️
Г. Жердев
71'
ГОЛ! 1:4!
Д. Зорин
69'
ГОЛ! 1:3!
Д. Зорин
55'
ГОЛ! 1:2!
Г. Жердев
Замена
Р. Турдимурадов
️️️️
А. Бакаев
46'
Желтая карточка
А. Бакаев
43'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Барковский
41'
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Быков
Пас отдал
И. Бахар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
1
Константин Веретынский
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
21
Даниил Галята
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
СКА-1938
13
Денис Селедцов
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
57
Danylo Savchenko
ЦЗ
21
Дурма Манионги
ЛВ
6
Иван Агеев
ОП
8
Исаак Гьямфи
ЦП
20
Данила Чуль
ЦФ
77
Рустам Турдимурадов
ЦФ
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
5
Владислав Калинин
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
14
Антон Путило
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
9
Владислав Морозов
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
3-2-2-3
1
Веретынский
4
Карпеня
14
Пашевич
55
Лаврик
24
Макушинский
3
Жумаев
21
Галята
23
Турич
11
Барковский
50
Нурсеитов
7
Бакаев
3-1-3-2-1
21
Лапоухов
67
Бегунов
66
Политевич
5
Гаврилович
8
Селява
24
Вакулич
17
Бахар
7
Быков
28
Зорин
10
Жердев
7
Бакич
7
Бакаев
77
Турдимурадов
77
Турдимурадов
7
Бакаев
7
Быков
7
Свирепа
7
Свирепа
7
Быков
17
Бахар
26
Седько
26
Седько
17
Бахар
10
Жердев
2
Рылач
2
Рылач
10
Жердев
Остались в запасе
СКА-1938
Динамо Мн
13
Денис Селедцов
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
57
Danylo Savchenko
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
8
Исаак Гьямфи
ЦП
21
Дурма Манионги
ЛВ
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
26
Денис Шпаковский
ВР
5
Владислав Калинин
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
14
Антон Путило
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
13
Денис Селедцов
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
57
Danylo Savchenko
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
8
Исаак Гьямфи
ЦП
21
Дурма Манионги
ЛВ
20
Данила Чуль
ЦФ
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
5
Владислав Калинин
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
14
Антон Путило
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча СКА-1938 - Динамо Мн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
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