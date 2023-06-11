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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Белшина
СКА-1938 - Белшина: обзор матча 11 июня 2023
СКА-1938
11.06.2023, воскресенье, 17:30
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Белшина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-1938 - Белшина
86'
Замена
С. Ломако
️️️️
И. Кухарчик
84'
Замена
И. Сень
️️️️
А. Гуренко
Желтая карточка
П. Пашевич
75'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
19
Даниил Силинский
ОП
6
Иван Агеев
ОП
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
21
Дурма Манионги
ЦФ
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Белшина
1
Артем Денисенко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
23
Владислав Соланович
ЛЗ
30
Хабиб Омар Фофана
ЦЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
71
Яха Яо Леонард
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
11
Артем Гуренко
ПВ
Главный тренер
Виталий Павлов
СКА-1938
1
Константин Веретынский
ВР
13
Денис Селедцов
ВР
57
Danylo Savchenko
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
11
Владислав Далидович
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
Белшина
13
Алексей Харитонович
ВР
95
Никита Грибов
ЦЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
11
Станислав Ломако
ЛВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
7
Илья Сень
ЦФ
4-2-1-1-2
44
Клещук
24
Макушинский
14
Пашевич
55
Лаврик
3
Жумаев
19
Силинский
6
Агеев
23
Турич
18
Омельянчук
23
Мелекесцев
21
Манионги
3-3-2-1
1
Денисенко
30
Фофана
4
Супранович
2
Матлах
19
Соколовский
71
Леонард
23
Соланович
8
Кухарчик
7
Колядко
11
Гуренко
8
Кухарчик
11
Ломако
11
Ломако
8
Кухарчик
11
Гуренко
7
Сень
7
Сень
11
Гуренко
Остались в запасе
СКА-1938
Белшина
1
Константин Веретынский
ВР
13
Денис Селедцов
ВР
57
Danylo Savchenko
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
11
Владислав Далидович
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
13
Алексей Харитонович
ВР
95
Никита Грибов
ЦЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
9
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Виталий Павлов
Остались в запасе
1
Константин Веретынский
ВР
13
Денис Селедцов
ВР
57
Danylo Savchenko
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
11
Владислав Далидович
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
Остались в запасе
13
Алексей Харитонович
ВР
95
Никита Грибов
ЦЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
9
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Павел Родненок
Главный тренер
Виталий Павлов
Статистика матча СКА-1938 - Белшина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
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