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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - СКА-1938
Торпедо-БелАЗ - СКА-1938: обзор матча 23 июня 2023
Торпедо-БелАЗ
23.06.2023, пятница, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
СКА-1938
87'
Р. Железный
61'
П. Пашевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - СКА-1938
ГОЛ! 1:1!
Р. Железный
Пас отдал
И. Бурко
87'
86'
Замена
А. Турич
️️️️
П. Пашевич
Замена
Р. Железный
️️️️
В. Горбачик
86'
85'
Желтая карточка
И. Агеев
72'
Замена
И. Агеев
️️️️
М. Омельянчук
72'
Замена
И. Гьямфи
️️️️
А. Михаленко
Замена
Е. Мычелкин
️️️️
Г. Мартьянов
72'
68'
Замена
М. Борисевич
️️️️
В. Жумаев
66'
Желтая карточка
А. Лаврик
61'
ГОЛ! 0:1!
П. Пашевич
Пас отдал
А. Лаврик
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
В. Побудей
60'
Замена
А. Батищев
️️️️
Д. Лисакович
60'
51'
Замена
А. Бакаев
️️️️
Т. Мелекесцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
77
Эванс Менса
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
33
Валерий Горбачик
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
19
Даниил Силинский
ОП
18
Максим Омельянчук
АП
21
Дурма Манионги
ЦФ
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
4
Владимир Манаев
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
7
Арсений Галушко
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
11
Егор Мычелкин
ЦП
15
Роман Железный
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
СКА-1938
13
Денис Селедцов
ВР
1
Константин Веретынский
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
8
Исаак Гьямфи
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
3-1-2-2-2
16
Абрамович
5
Бурко
3
Глущенков
20
Мартьянов
6
Мякиш
6
Премудров
11
Лисакович
77
Менса
30
Побудей
21
Шевченко
33
Горбачик
3-3-1-2
44
Клещук
55
Лаврик
45
Хусанов
14
Пашевич
18
Михаленко
19
Силинский
24
Макушинский
18
Омельянчук
23
Мелекесцев
21
Манионги
33
Горбачик
15
Железный
15
Железный
33
Горбачик
11
Лисакович
9
Батищев
9
Батищев
11
Лисакович
20
Мартьянов
11
Мычелкин
11
Мычелкин
20
Мартьянов
30
Побудей
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
30
Побудей
3
Жумаев
17
Борисевич
17
Борисевич
3
Жумаев
18
Омельянчук
6
Агеев
6
Агеев
18
Омельянчук
18
Михаленко
8
Гьямфи
8
Гьямфи
18
Михаленко
14
Пашевич
23
Турич
23
Турич
14
Пашевич
23
Мелекесцев
7
Бакаев
7
Бакаев
23
Мелекесцев
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
СКА-1938
25
Тимофей Юрасов
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
4
Владимир Манаев
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
7
Арсений Галушко
ЛВ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
13
Денис Селедцов
ВР
1
Константин Веретынский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
20
Данила Чуль
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
4
Владимир Манаев
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
7
Арсений Галушко
ЛВ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Остались в запасе
13
Денис Селедцов
ВР
1
Константин Веретынский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
20
Данила Чуль
ЦФ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Павел Родненок
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - СКА-1938
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Торпедо
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