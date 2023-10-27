Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Сморгонь
СКА-1938 - Сморгонь: обзор матча 27 октября 2023
СКА-1938
27.10.2023, пятница, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
2 : 4
Завершен
Сморгонь
33'
Г. Барковский (П)
55'
П. Горбач
79'
М. Дуксо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-1938 - Сморгонь
90'
Замена
С. Усеня
️️️️
П. Горбач
Желтая карточка
А. Лаврик
89'
79'
ГОЛ! 1:2!
М. Дуксо
Красная карточка
Т. Нурсеитов
70'
Замена
А. Бакаев
️️️️
Г. Барковский
63'
Замена
Д. Чуль
️️️️
А. Михаленко
61'
55'
ГОЛ! 1:1!
П. Горбач
Желтая карточка
Г. Барковский
45'
+1
Красная карточка
Р. Турдимурадов
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Барковский
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
1
Константин Веретынский
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
18
Максим Омельянчук
АП
23
Абинур Нурымбет
ЦФ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
77
Рустам Турдимурадов
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
4
Илья Жуков
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
5
Павел Селезнев
ЦП
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
СКА-1938
13
Денис Селедцов
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
21
Дурма Манионги
ЛВ
23
Артем Турич
ЦП
8
Исаак Гьямфи
ЦП
20
Данила Чуль
ЦФ
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
Сморгонь
16
Антон Велесюк
ВР
14
Илья Коваль
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
66
Ямусса Камара
ОП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
10
Идрис Нурадин
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
3-2-1-4
1
Веретынский
18
Михаленко
55
Лаврик
14
Пашевич
24
Макушинский
3
Жумаев
18
Омельянчук
23
Нурымбет
11
Барковский
77
Турдимурадов
50
Нурсеитов
2-3-3-2
12
Охремчук
4
Жуков
3
Интсоен
5
Селезнев
80
Атрашкевич
27
Гаевой
78
Ковалевич
17
Дуксо
27
Есин
20
Кабачевский
23
Горбач
18
Михаленко
20
Чуль
20
Чуль
18
Михаленко
11
Барковский
7
Бакаев
7
Бакаев
11
Барковский
23
Горбач
27
Усеня
27
Усеня
23
Горбач
Остались в запасе
СКА-1938
Сморгонь
13
Денис Селедцов
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
23
Артем Турич
ЦП
8
Исаак Гьямфи
ЦП
21
Дурма Манионги
ЛВ
Главный тренер
Алексей Меркулов
16
Антон Велесюк
ВР
14
Илья Коваль
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
66
Ямусса Камара
ОП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
10
Идрис Нурадин
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Остались в запасе
13
Денис Селедцов
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
23
Артем Турич
ЦП
8
Исаак Гьямфи
ЦП
21
Дурма Манионги
ЛВ
Остались в запасе
16
Антон Велесюк
ВР
14
Илья Коваль
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
66
Ямусса Камара
ОП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
10
Идрис Нурадин
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Главный тренер
Игорь Трухов
Статистика матча СКА-1938 - Сморгонь
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Информация о матче
Главный судья:
Новости команд
Все
СКА-1938
Сморгонь
Московский клуб расстался с хавбеком из Беларуси
16 июня
1
«Торпедо» рассталось с 9-м игроком за зиму
13 февраля
«Сморгонь» – «Молодечно»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.11.22 11:04
«Ислочь» – «Сморгонь»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.87
2025.11.08 12:30
В Беларуси игрок не забил в пустые ворота с сантиметра
2025.11.01 21:33
4
Московский клуб расстался с хавбеком из Беларуси
16 июня
1
«Торпедо» рассталось с 9-м игроком за зиму
13 февраля
Экс-тренер Хусанова выделил сильнейшее качество Абдукодира
2025.01.28 13:00
Экс-тренер Хусанова отреагировал на неудачный дебют игрока в «Манчестер Сити»
2025.01.28 08:51
Тренер «Энергетика-БГУ» прокомментировал трансфер Хусанова в «Манчестер Сити»
2025.01.28 08:03
«Сморгонь» – «Молодечно»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.11.22 11:04
«Ислочь» – «Сморгонь»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.87
2025.11.08 12:30
В Беларуси игрок не забил в пустые ворота с сантиметра
2025.11.01 21:33
4
«Сморгонь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025
2025.11.01 12:50
«Сморгонь» – БАТЭ: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.85
2025.10.17 14:44
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+