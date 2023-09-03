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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - СКА-1938
Шахтер - СКА-1938: обзор матча 03 сентября 2023
Шахтер
03.09.2023, воскресенье, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
3 : 2
Завершен
СКА-1938
36'
Н. Корзун
75'
В. Ахмеди
90+4'
Д. Манионги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - СКА-1938
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Д. Манионги
Желтая карточка
А. Макаренко
87'
Замена
Д. Ковалевич
️️️️
М. Скавыш
81'
ГОЛ! 2:0!
В. Ахмеди
Пас отдал
И. Свириденко
75'
63'
Замена
Д. Манионги
️️️️
Г. Барковский
50'
Замена
А. Бакаев
️️️️
Р. Турдимурадов
48'
Желтая карточка
Я. Макушинский
ГОЛ! 1:0!
Н. Корзун
Пас отдал
В. Ахмеди
36'
26'
Желтая карточка
М. Омельянчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
18
Никита Корзун
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
23
Абинур Нурымбет
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
77
Рустам Турдимурадов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
19
Владислав Кабышев
ЦП
10
Андрей Кабышев
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
89
Алексей Гарост
ЦФ
6
Tikhon Plaksa
ЦФ
СКА-1938
1
Константин Веретынский
ВР
13
Денис Селедцов
ВР
18
Александр Михаленко
ПЗ
21
Дурма Манионги
ЛВ
6
Иван Агеев
ОП
21
Даниил Галята
ЦП
57
Алексей Савченко
ЦП
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
3-1-3-3
32
Черник
79
Свириденко
28
Янковский
25
Макаренко
8
Капленко
18
Корзун
13
Николаевич
30
Ахмеди
15
Скавыш
23
Ковалевич
77
Плакка Фессу
4-1-1-4
44
Клещук
3
Жумаев
55
Лаврик
14
Пашевич
24
Макушинский
23
Турич
18
Омельянчук
77
Турдимурадов
11
Барковский
23
Нурымбет
50
Нурсеитов
15
Скавыш
88
Ковалевич
88
Ковалевич
15
Скавыш
11
Барковский
21
Манионги
21
Манионги
11
Барковский
77
Турдимурадов
7
Бакаев
7
Бакаев
77
Турдимурадов
Остались в запасе
Шахтер
СКА-1938
89
Алексей Гарост
ЦФ
1
Сергей Игнатович
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Владислав Кабышев
ЦП
10
Андрей Кабышев
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
6
Tikhon Plaksa
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
1
Константин Веретынский
ВР
13
Денис Селедцов
ВР
18
Александр Михаленко
ПЗ
6
Иван Агеев
ОП
21
Даниил Галята
ЦП
57
Алексей Савченко
ЦП
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Остались в запасе
89
Алексей Гарост
ЦФ
1
Сергей Игнатович
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Владислав Кабышев
ЦП
10
Андрей Кабышев
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
6
Tikhon Plaksa
ЦФ
Остались в запасе
1
Константин Веретынский
ВР
13
Денис Селедцов
ВР
18
Александр Михаленко
ПЗ
6
Иван Агеев
ОП
21
Даниил Галята
ЦП
57
Алексей Савченко
ЦП
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Алексей Меркулов
Статистика матча Шахтер - СКА-1938
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
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