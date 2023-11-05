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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - СКА-1938
Белшина - СКА-1938: обзор матча 05 ноября 2023
Белшина
05.11.2023, воскресенье, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
СКА-1938
83'
Д. Манионги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белшина - СКА-1938
Замена
D. Pakhomov
️️️️
Я. Яо Леонард
84'
83'
ГОЛ! 0:1!
Д. Манионги
80'
Желтая карточка
М. Омельянчук
75'
Замена
Д. Манионги
️️️️
Д. Чуль
Замена
С. Ломако
️️️️
К. Леонович
74'
Желтая карточка
И. Сень
70'
61'
Желтая карточка
А. Михаленко
45'
Желтая карточка
П. Пашевич
Вторая желтая
Н. Соколовский
20'
Желтая карточка
Н. Соколовский
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
13
Алексей Харитонович
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
77
Иван Юрин
ЛЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
30
Хабиб Омар Фофана
ЦЗ
71
Яха Яо Леонард
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
9
Кирилл Леонович
ПВ
7
Илья Сень
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
СКА-1938
1
Константин Веретынский
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
23
Абинур Нурымбет
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
21
Daniil Pakhomov
ЦЗ
3
Audrey Yola Zepatta
ЦЗ
11
Станислав Ломако
ЛВ
8
Дмитрий Велисевич
ОП
15
Кирилл Малых
ЦП
66
Владислав Болотников
ПП
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
13
Денис Селедцов
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
57
Danylo Savchenko
ЦЗ
21
Дурма Манионги
ЛВ
21
Даниил Галята
ЦП
8
Исаак Гьямфи
ЦП
20
Данила Чуль
ЦФ
3-3-2-1-1
13
Харитонович
2
Матлах
55
Букштан
30
Фофана
77
Юрин
71
Леонард
19
Соколовский
7
Колядко
8
Кухарчик
9
Леонович
7
Сень
3-2-1-1-3
1
Веретынский
18
Михаленко
55
Лаврик
14
Пашевич
3
Жумаев
24
Макушинский
23
Турич
18
Омельянчук
11
Барковский
23
Нурымбет
7
Бакаев
71
Леонард
21
21
71
Леонард
9
Леонович
11
Ломако
11
Ломако
9
Леонович
Чуль
21
Манионги
21
Манионги
Чуль
20
Чуль
20
Чуль
Остались в запасе
Белшина
СКА-1938
66
Владислав Болотников
ПП
54
Никита Паценко
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
3
Audrey Yola Zepatta
ЦЗ
8
Дмитрий Велисевич
ОП
15
Кирилл Малых
ЦП
Главный тренер
Виталий Павлов
44
Станислав Клещук
ВР
13
Денис Селедцов
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
57
Danylo Savchenko
ЦЗ
21
Даниил Галята
ЦП
8
Исаак Гьямфи
ЦП
Главный тренер
Алексей Меркулов
Остались в запасе
66
Владислав Болотников
ПП
54
Никита Паценко
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
3
Audrey Yola Zepatta
ЦЗ
8
Дмитрий Велисевич
ОП
15
Кирилл Малых
ЦП
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
13
Денис Селедцов
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
57
Danylo Savchenko
ЦЗ
21
Даниил Галята
ЦП
8
Исаак Гьямфи
ЦП
Главный тренер
Виталий Павлов
Главный тренер
Алексей Меркулов
Статистика матча Белшина - СКА-1938
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Главный судья:
Стадион:
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