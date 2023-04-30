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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - СКА-1938
Гомель - СКА-1938: обзор матча 30 апреля 2023
Гомель
30.04.2023, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
СКА-1938
16'
Д. Козловский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - СКА-1938
84'
Желтая карточка
А. Бакаев
79'
Желтая карточка
П. Пашевич
78'
Замена
А. Михаленко
️️️️
М. Омельянчук
Замена
К. Кучинский
️️️️
С. Матвейчик
71'
Желтая карточка
Е. Трояков
69'
Замена
А. Потапенко
️️️️
К. Ермакович
58'
Желтая карточка
С. Матвейчик
57'
ГОЛ! 1:0!
Д. Козловский
Пас отдал
А. Кийко
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
11
Юрий Ловец
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
15
Денис Козловский
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
7
Артем Кийко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
19
Даниил Силинский
ОП
8
Исаак Гьямфи
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Гомель
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
10
Александр Савицкий
ЦП
14
Владислав Драпеза
ЦП
54
Фуркан Акын
ЦП
44
Станислав Ижаковский
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
СКА-1938
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
6
Иван Агеев
ОП
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
4-2-2-2
87
Ковалев
22
Шевченко
30
Трояков
4
Шкурдюк
3
Матвейчик
11
Ловец
13
Алексиевич
8
Ануфриев
15
Козловский
7
Кийко
8
Ермакович
3-3-2-1-1
44
Клещук
45
Хусанов
55
Лаврик
14
Пашевич
3
Жумаев
19
Силинский
24
Макушинский
8
Гьямфи
23
Турич
18
Омельянчук
23
Мелекесцев
3
Матвейчик
19
Кучинский
19
Кучинский
3
Матвейчик
8
Ермакович
17
Потапенко
17
Потапенко
8
Ермакович
18
Омельянчук
18
Михаленко
18
Михаленко
18
Омельянчук
Остались в запасе
Гомель
СКА-1938
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
10
Александр Савицкий
ЦП
14
Владислав Драпеза
ЦП
54
Фуркан Акын
ЦП
44
Станислав Ижаковский
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Остались в запасе
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
10
Александр Савицкий
ЦП
14
Владислав Драпеза
ЦП
54
Фуркан Акын
ЦП
44
Станислав Ижаковский
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
Остались в запасе
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Главный тренер
Павел Родненок
Статистика матча Гомель - СКА-1938
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
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