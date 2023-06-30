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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Ислочь
СКА-1938 - Ислочь: обзор матча 30 июня 2023
СКА-1938
30.06.2023, пятница, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Ислочь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-1938 - Ислочь
90'
+1
Желтая карточка
Д. Сибилев
Замена
Т. Мелекесцев
️️️️
Д. Манионги
87'
Желтая карточка
А. Хусанов
77'
73'
Замена
Ф. Ибрахим
️️️️
Д. Митрофанов
71'
Замена
Д. Сибилев
️️️️
О. Патоцкий
70'
Желтая карточка
О. Патоцкий
51'
Замена
Г. Ровдо
️️️️
Д. Латыхов
Замена
Г. Барковский
️️️️
А. Бакаев
46'
Желтая карточка
А. Лаврик
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
21
Дурма Манионги
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
18
Максим Омельянчук
АП
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
6
Кирилл Гоманов
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
СКА-1938
13
Денис Селедцов
ВР
1
Константин Веретынский
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
8
Исаак Гьямфи
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
20
Данила Чуль
ЦФ
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Ислочь
43
Oleg Diva
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
8
Александр Гуз
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
77
Артем Зимин
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
3-3-2-1
44
Клещук
55
Лаврик
14
Пашевич
45
Хусанов
24
Макушинский
19
Силинский
3
Жумаев
21
Манионги
18
Омельянчук
7
Бакаев
4-3-3
28
Свирский
32
Пигас
33
Скроботов
20
Веретило
4
Калачев
6
Гоманов
91
Патоцкий
9
Сенько
70
Митрофанов
8
Латыхов
80
Аду
21
Манионги
23
Мелекесцев
23
Мелекесцев
21
Манионги
7
Бакаев
11
Барковский
11
Барковский
7
Бакаев
70
Митрофанов
33
Ибрахим
33
Ибрахим
70
Митрофанов
91
Патоцкий
6
Сибилев
6
Сибилев
91
Патоцкий
8
Латыхов
7
Ровдо
7
Ровдо
8
Латыхов
Остались в запасе
СКА-1938
Ислочь
13
Денис Селедцов
ВР
1
Константин Веретынский
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
8
Исаак Гьямфи
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
43
Oleg Diva
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
8
Александр Гуз
ОП
77
Артем Зимин
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
13
Денис Селедцов
ВР
1
Константин Веретынский
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
8
Исаак Гьямфи
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
20
Данила Чуль
ЦФ
Остались в запасе
43
Oleg Diva
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
8
Александр Гуз
ОП
77
Артем Зимин
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча СКА-1938 - Ислочь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
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