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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Шахтер
СКА-1938 - Шахтер: обзор матча 23 апреля 2023
СКА-1938
23.04.2023, воскресенье, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
1 : 4
Завершен
Шахтер
52'
А. Хусанов (П)
4'
В. Ахмеди
32'
Е. Карпицкий
66'
П. Забелин
88'
М. Скавыш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-1938 - Шахтер
90'
+2
Замена
Н. Николаевич
️️️️
Н. Корзун
88'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
М. Скавыш
88'
Замена
С. Траоре
️️️️
В. Ахмеди
72'
Замена
М. Скавыш
️️️️
Е. Карпицкий
Желтая карточка
А. Хусанов
69'
66'
ГОЛ! 1:3!
П. Забелин
Пас отдал
В. Ахмеди
65'
Замена
М. Ковалевич
️️️️
А. Шрамченко
Замена
А. Михаленко
️️️️
П. Пашевич
58'
Замена
Д. Чуль
️️️️
И. Грищенко
55'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Хусанов
52'
Замена
А. Бакаев
️️️️
М. Омельянчук
46'
Замена
А. Турич
️️️️
И. Гьямфи
46'
45'
+3
Желтая карточка
Е. Карпицкий
45'
Желтая карточка
Н. Корзун
37'
Желтая карточка
Н. Капленко
32'
ГОЛ! 0:2!
Е. Карпицкий
Пас отдал
Д. Гружевский
Замена
И. Агеев
️️️️
Г. Барковский
32'
Желтая карточка
И. Гьямфи
21'
19'
Замена
И. Зеньков
️️️️
А. Крыми
4'
ГОЛ! 0:1!
В. Ахмеди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
8
Исаак Гьямфи
ЦП
3
Вепа Жумаев
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
11
Герман Барковский
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
6
Ардит Крыми
ОП
8
Никита Капленко
ОП
30
Валон Ахмеди
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
СКА-1938
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
6
Иван Агеев
ОП
23
Артем Турич
ЦП
20
Данила Чуль
ЦФ
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
Шахтер
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
11
Стив Траоре
ПВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
10
Шахзод Убайдуллаев
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
35
Игорь Малащицкий
ЦФ
4-1-2-1-2
44
Клещук
24
Макушинский
45
Хусанов
55
Лаврик
14
Пашевич
19
Силинский
8
Гьямфи
3
Жумаев
18
Омельянчук
9
Грищенко
11
Барковский
3-2-3-1-1
1
Игнатович
99
Шевченко
6
Динга
12
Гружевский
6
Крыми
8
Капленко
30
Ахмеди
18
Корзун
28
Забелин
8
Шрамченко
21
Карпицкий
14
Пашевич
18
Михаленко
18
Михаленко
14
Пашевич
11
Барковский
6
Агеев
6
Агеев
11
Барковский
8
Гьямфи
23
Турич
23
Турич
8
Гьямфи
9
Грищенко
20
Чуль
20
Чуль
9
Грищенко
18
Омельянчук
7
Бакаев
7
Бакаев
18
Омельянчук
8
Шрамченко
23
Ковалевич
23
Ковалевич
8
Шрамченко
6
Крыми
99
Зеньков
99
Зеньков
6
Крыми
30
Ахмеди
11
Траоре
11
Траоре
30
Ахмеди
18
Корзун
13
Николаевич
13
Николаевич
18
Корзун
21
Карпицкий
15
Скавыш
15
Скавыш
21
Карпицкий
Остались в запасе
СКА-1938
Шахтер
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
10
Шахзод Убайдуллаев
ЦФ
35
Игорь Малащицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
Остались в запасе
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
10
Шахзод Убайдуллаев
ЦФ
35
Игорь Малащицкий
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча СКА-1938 - Шахтер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
РЦОП по футболу БГУ
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