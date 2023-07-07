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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - СКА-1938
Славия-Мозырь - СКА-1938: обзор матча 07 июля 2023
Славия-Мозырь
07.07.2023, пятница, 20:30
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
СКА-1938
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия-Мозырь - СКА-1938
76'
Замена
Д. Манионги
️️️️
А. Михаленко
Замена
Е. Кресс
️️️️
А. Антилевский
72'
60'
Замена
А. Бакаев
️️️️
Г. Барковский
Замена
К. Дрош
️️️️
М. Жумабеков
60'
46'
Замена
Д. Чуль
️️️️
П. Пашевич
30'
Желтая карточка
П. Пашевич
Замена
А. Антилевский
️️️️
С. Тихоновский
12'
11'
Желтая карточка
А. Михаленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
49
Артем Каратай
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
12
Алексей Иванов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
19
Даниил Силинский
ОП
8
Исаак Гьямфи
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Славия-Мозырь
16
Данила Сокол
ВР
6
Кристиан Дрош
ЦП
52
Егор Кресс
ЦП
11
Николай Рябых
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
СКА-1938
13
Денис Селедцов
ВР
1
Константин Веретынский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
21
Дурма Манионги
ЛВ
6
Иван Агеев
ОП
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
3-3-2-1-1
49
Каратай
10
Жумабеков
18
Мельников
4
Прудник
12
Иванов
10
Сазончик
19
Руцкий
26
Тихоновский
8
Костров
8
Барсуков
9
Кобет
3-3-1-1-1
44
Клещук
17
Борисевич
45
Хусанов
14
Пашевич
3
Жумаев
19
Силинский
24
Макушинский
8
Гьямфи
18
Омельянчук
11
Барковский
10
Жумабеков
6
Дрош
6
Дрош
10
Жумабеков
Антилевский
52
Кресс
52
Кресс
Антилевский
26
Тихоновский
11
Антилевский
11
Антилевский
26
Тихоновский
18
Михаленко
21
Манионги
21
Манионги
18
Михаленко
11
Барковский
7
Бакаев
7
Бакаев
11
Барковский
14
Пашевич
20
Чуль
20
Чуль
14
Пашевич
Остались в запасе
Славия-Мозырь
СКА-1938
16
Данила Сокол
ВР
11
Николай Рябых
ЦП
Главный тренер
Иван Биончик
13
Денис Селедцов
ВР
1
Константин Веретынский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
Главный тренер
Алексей Меркулов
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
11
Николай Рябых
ЦП
Остались в запасе
13
Денис Селедцов
ВР
1
Константин Веретынский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Алексей Меркулов
Статистика матча Славия-Мозырь - СКА-1938
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
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