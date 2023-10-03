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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - БАТЭ
СКА-1938 - БАТЭ: обзор матча 03 октября 2023
СКА-1938
03.10.2023, вторник, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
БАТЭ
17'
М. Омельянчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-1938 - БАТЭ
82'
Замена
И. Василевич
️️️️
Д. Антилевский
Замена
Р. Турдимурадов
️️️️
Д. Чуль
81'
73'
Замена
А. Шестюк
️️️️
Д. Гречихо
66'
Замена
С. Волков
️️️️
Р. Хадаркевич
Желтая карточка
М. Омельянчук
65'
Желтая карточка
Я. Макушинский
63'
62'
Замена
К. Черноок
️️️️
С. Исламович
Замена
Д. Чуль
️️️️
А. Бакаев
58'
ГОЛ! 1:0!
М. Омельянчук
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
1
Константин Веретынский
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
18
Максим Омельянчук
АП
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
23
Абинур Нурымбет
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
22
Сеад Исламович
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
СКА-1938
13
Денис Селедцов
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
21
Даниил Галята
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
20
Данила Чуль
ЦФ
77
Рустам Турдимурадов
ЦФ
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
30
Александр Гутор
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
47
Алесь Сахончик
ЦП
5
Заи Сидибе
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
25
Илья Василевич
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
3-2-1-4
1
Веретынский
18
Михаленко
14
Пашевич
55
Лаврик
24
Макушинский
3
Жумаев
18
Омельянчук
7
Бакаев
50
Нурсеитов
11
Барковский
23
Нурымбет
4-1-2-3
47
Кудравец
27
Нечаев
5
Мартынов
4
Хадаркевич
14
Жимо
15
Бочеров
19
Гречихо
22
Исламович
80
Концевой
90
Антилевский
10
Лаптев
7
Бакаев
20
Чуль
20
Чуль
7
Бакаев
Чуль
77
Турдимурадов
77
Турдимурадов
Чуль
4
Хадаркевич
5
Волков
5
Волков
4
Хадаркевич
22
Исламович
17
Черноок
17
Черноок
22
Исламович
90
Антилевский
25
Василевич
25
Василевич
90
Антилевский
19
Гречихо
9
Шестюк
9
Шестюк
19
Гречихо
Остались в запасе
СКА-1938
БАТЭ
13
Денис Селедцов
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
21
Даниил Галята
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
Главный тренер
Алексей Меркулов
51
Вячеслав Дергачев
ВР
30
Александр Гутор
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
47
Алесь Сахончик
ЦП
5
Заи Сидибе
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
13
Денис Селедцов
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
21
Даниил Галята
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
30
Александр Гутор
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
47
Алесь Сахончик
ЦП
5
Заи Сидибе
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча СКА-1938 - БАТЭ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
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