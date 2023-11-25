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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - СКА-1938
Ислочь - СКА-1938: обзор матча 25 ноября 2023
Ислочь
25.11.2023, суббота, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
3 : 1
Завершен
СКА-1938
25'
А. Гуз
63'
О. Патоцкий
74'
А. Макась
43'
А. Михаленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - СКА-1938
Замена
Д. Сибилев
️️️️
О. Патоцкий
87'
Замена
Г. Ровдо
️️️️
А. Макась
84'
Желтая карточка
А. Гуз
78'
76'
Замена
Д. Манионги
️️️️
А. Бакаев
ГОЛ! 3:1!
А. Макась
Пас отдал
В. Пигас
74'
68'
Желтая карточка
Г. Барковский
ГОЛ! 2:1!
О. Патоцкий
Пас отдал
Ф. Ибрахим
63'
Замена
В. Булмага
️️️️
В. Сенько
62'
Замена
Д. Латыхов
️️️️
Д. Митрофанов
46'
43'
ГОЛ! 1:1!
А. Михаленко
ГОЛ! 1:0!
А. Гуз
Пас отдал
В. Сенько
25'
Желтая карточка
А. Макась
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
8
Александр Гуз
ОП
91
Олег Патоцкий
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
15
Александр Макась
ЦФ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
СКА-1938
1
Константин Веретынский
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
21
Даниил Галята
ЦП
11
Герман Барковский
ЦФ
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
23
Абинур Нурымбет
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Ислочь
1
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
77
Артем Зимин
ЦП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
80
Артем Давидович
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
57
Danylo Savchenko
ЦЗ
21
Дурма Манионги
ЛВ
8
Исаак Гьямфи
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
20
Данила Чуль
ЦФ
3-3-2-2
28
Свирский
4
Калачев
6
Родионов
20
Веретило
33
Ибрахим
8
Гуз
33
Скроботов
91
Патоцкий
9
Сенько
70
Митрофанов
15
Макась
3-2-1-3
1
Веретынский
55
Лаврик
14
Пашевич
4
Карпеня
18
Михаленко
24
Макушинский
21
Галята
23
Нурымбет
7
Бакаев
11
Барковский
Родионов
32
Пигас
32
Пигас
Родионов
91
Патоцкий
6
Сибилев
6
Сибилев
91
Патоцкий
9
Сенько
22
Булмага
22
Булмага
9
Сенько
15
Макась
7
Ровдо
7
Ровдо
15
Макась
70
Митрофанов
8
Латыхов
8
Латыхов
70
Митрофанов
7
Бакаев
21
Манионги
21
Манионги
7
Бакаев
Остались в запасе
Ислочь
СКА-1938
1
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
77
Артем Зимин
ЦП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
80
Артем Давидович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
44
Станислав Клещук
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
57
Danylo Savchenko
ЦЗ
8
Исаак Гьямфи
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
77
Артем Зимин
ЦП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
80
Артем Давидович
ЦФ
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
57
Danylo Savchenko
ЦЗ
8
Исаак Гьямфи
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Алексей Меркулов
Статистика матча Ислочь - СКА-1938
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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