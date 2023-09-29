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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - СКА-1938
Минск - СКА-1938: обзор матча 29 сентября 2023
Минск
29.09.2023, пятница, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
СКА-1938
24'
Г. Барковский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - СКА-1938
Желтая карточка
Е. Малашевич
71'
67'
Замена
Р. Турдимурадов
️️️️
А. Бакаев
49'
Желтая карточка
М. Омельянчук
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Барковский
Желтая карточка
Г. Якушевич
23'
Желтая карточка
Д. Душевский
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
21
Александр Нечаев
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
5
Даниил Душевский
ОП
7
Алексей Туманов
ЦП
81
Родион Печура
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
СКА-1938
1
Константин Веретынский
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
6
Иван Агеев
ОП
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
23
Абинур Нурымбет
ЦФ
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Минск
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
20
Евгений Киндрук
ОП
8
Валентин Бондаренко
ЦП
9
Егор Лапун
ЦП
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
СКА-1938
13
Денис Селедцов
ВР
18
Александр Михаленко
ПЗ
21
Дурма Манионги
ЛВ
21
Даниил Галята
ЦП
57
Алексей Савченко
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
20
Данила Чуль
ЦФ
77
Рустам Турдимурадов
ЦФ
3-1-1-2-2
21
Нечаев
78
Якушевич
15
Касараб
44
Гурбан
5
Душевский
7
Туманов
81
Печура
7
Малашевич
11
Мартынов
8
Мигдаленок
3-3-4
1
Веретынский
55
Лаврик
14
Пашевич
4
Карпеня
3
Жумаев
6
Агеев
24
Макушинский
11
Барковский
7
Бакаев
23
Нурымбет
50
Нурсеитов
7
Бакаев
77
Турдимурадов
77
Турдимурадов
7
Бакаев
Остались в запасе
Минск
СКА-1938
20
Евгений Киндрук
ОП
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
8
Валентин Бондаренко
ЦП
9
Егор Лапун
ЦП
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
13
Денис Селедцов
ВР
18
Александр Михаленко
ПЗ
21
Даниил Галята
ЦП
57
Алексей Савченко
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
21
Дурма Манионги
ЛВ
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Остались в запасе
20
Евгений Киндрук
ОП
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
8
Валентин Бондаренко
ЦП
9
Егор Лапун
ЦП
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
Остались в запасе
13
Денис Селедцов
ВР
18
Александр Михаленко
ПЗ
21
Даниил Галята
ЦП
57
Алексей Савченко
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
21
Дурма Манионги
ЛВ
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Главный тренер
Алексей Меркулов
Статистика матча Минск - СКА-1938
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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