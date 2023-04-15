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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - СКА-1938
Неман - СКА-1938: обзор матча 15 апреля 2023
Неман
15.04.2023, суббота, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
СКА-1938
55'
П. Савицкий
58'
И. Садовничий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - СКА-1938
Замена
Е. Зубович
️️️️
А. Шукуров
85'
83'
Желтая карточка
Д. Силинский
Замена
Ю. Павлюковец
️️️️
М. Яблонский
81'
Замена
Р. Грибовский
️️️️
П. Савицкий
73'
Желтая карточка
И. Садовничий
68'
64'
Желтая карточка
П. Пашевич
60'
Замена
Т. Мелекесцев
️️️️
Г. Барковский
59'
Замена
А. Бакаев
️️️️
И. Грищенко
ГОЛ! 2:0!
И. Садовничий
Пас отдал
М. Яблонский
58'
ГОЛ! 1:0!
П. Савицкий
Пас отдал
С. Карпович
55'
6'
Желтая карточка
Г. Барковский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
25
Константин Руденок
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
78
Максим Яблонский
ПП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
19
Даниил Силинский
ОП
3
Вепа Жумаев
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
11
Герман Барковский
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
26
Владислав Варакса
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
1
Максим Белов
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
СКА-1938
13
Денис Селедцов
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
23
Артем Турич
ЦП
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
4-1-3-2
25
Руденок
8
Пантя
20
Садовничий
22
Пархоменко
33
Карпович
47
Козлов
24
Якимов
88
Савицкий
78
Яблонский
17
Сучков
10
Шукуров
3-3-1-1-2
44
Клещук
45
Хусанов
55
Лаврик
14
Пашевич
18
Михаленко
19
Силинский
24
Макушинский
3
Жумаев
18
Омельянчук
9
Грищенко
11
Барковский
78
Яблонский
32
Павлюковец
32
Павлюковец
78
Яблонский
88
Савицкий
9
Грибовский
9
Грибовский
88
Савицкий
10
Шукуров
17
Зубович
17
Зубович
10
Шукуров
9
Грищенко
7
Бакаев
7
Бакаев
9
Грищенко
11
Барковский
23
Мелекесцев
23
Мелекесцев
11
Барковский
Остались в запасе
Неман
СКА-1938
1
Артур Малиевский
ВР
26
Владислав Варакса
ОП
1
Максим Белов
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
13
Денис Селедцов
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
23
Артем Турич
ЦП
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
26
Владислав Варакса
ОП
1
Максим Белов
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
13
Денис Селедцов
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
23
Артем Турич
ЦП
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Павел Родненок
Статистика матча Неман - СКА-1938
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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