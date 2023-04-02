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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - СКА-1938
БАТЭ - СКА-1938: обзор матча 02 апреля 2023
БАТЭ
02.04.2023, воскресенье, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
СКА-1938
52'
В. Громыко (П)
13'
И. Грищенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - СКА-1938
87'
Замена
Т. Мелекесцев
️️️️
И. Грищенко
Замена
А. Французов
️️️️
Д. Антилевский
85'
75'
Замена
А. Бакаев
️️️️
Г. Барковский
Замена
И. Василевич
️️️️
В. Малькевич
74'
52'
Желтая карточка
С. Клещук
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Громыко
52'
50'
Желтая карточка
Я. Макушинский
41'
Желтая карточка
И. Грищенко
34'
Желтая карточка
Г. Барковский
13'
ГОЛ! 0:1!
И. Грищенко
Пас отдал
М. Омельянчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Шериф Жимо
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
24
Сиди Бане
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
9
Илья Грищенко
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
5
Александр Мартынов
ЦЗ
22
Сеад Исламович
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
89
Александр Французов
ЦФ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
СКА-1938
13
Денис Селедцов
ВР
18
Александр Михаленко
ПЗ
6
Иван Агеев
ОП
57
Алексей Савченко
ЦП
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
4-1-1-2-2
47
Кудравец
14
Жимо
20
Волков
24
Бане
44
Малькевич
15
Бочеров
19
Гречихо
55
Громыко
15
Орешкевич
10
Лаптев
90
Антилевский
4-1-1-1-2
44
Клещук
55
Лаврик
14
Пашевич
45
Хусанов
24
Макушинский
19
Силинский
23
Турич
18
Омельянчук
11
Барковский
9
Грищенко
90
Антилевский
89
Французов
89
Французов
90
Антилевский
44
Малькевич
25
Василевич
25
Василевич
44
Малькевич
11
Барковский
7
Бакаев
7
Бакаев
11
Барковский
9
Грищенко
23
Мелекесцев
23
Мелекесцев
9
Грищенко
Остались в запасе
БАТЭ
СКА-1938
51
Вячеслав Дергачев
ВР
5
Александр Мартынов
ЦЗ
22
Сеад Исламович
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
10
Дамьян Достанич
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
13
Денис Селедцов
ВР
18
Александр Михаленко
ПЗ
6
Иван Агеев
ОП
57
Алексей Савченко
ЦП
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
5
Александр Мартынов
ЦЗ
22
Сеад Исламович
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
10
Дамьян Достанич
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Остались в запасе
13
Денис Селедцов
ВР
18
Александр Михаленко
ПЗ
6
Иван Агеев
ОП
57
Алексей Савченко
ЦП
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Павел Родненок
Статистика матча БАТЭ - СКА-1938
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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