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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Нафтан - СКА-1938
Нафтан - СКА-1938: обзор матча 18 августа 2023
Нафтан
18.08.2023, пятница, 17:30
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
4 : 0
Завершен
СКА-1938
38'
К. Кириленко
45'
И. Пранович
60'
А. Панюков
72'
А. Панюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нафтан - СКА-1938
Замена
С. Слепов
️️️️
Т. Пухов
84'
Замена
Р. Пилецкий
️️️️
И. Пранович
74'
ГОЛ! 4:0!
А. Панюков
Пас отдал
Т. Пухов
72'
65'
Замена
Д. Чуль
️️️️
П. Пашевич
63'
Замена
Р. Турдимурадов
️️️️
Г. Барковский
ГОЛ! 3:0!
А. Панюков
60'
Желтая карточка
К. Кириленко
47'
ГОЛ! 2:0!
И. Пранович
Пас отдал
А. Панюков
45'
ГОЛ! 1:0!
К. Кириленко
Пас отдал
Т. Пухов
38'
31'
Замена
️️️️
А. Бакаев
2'
Желтая карточка
Я. Макушинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
1
Алексей Козлов
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
19
Артем Бруй
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
7
Тимур Пухов
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
27
Вадим Курлович
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
СКА-1938
1
Константин Веретынский
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
8
Исаак Гьямфи
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Нафтан
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
77
Revaz Salukvadze
ЦП
9
Рамазан Исаев
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
23
Артем Турич
ЦП
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
77
Рустам Турдимурадов
ЦФ
2-3-3
1
Козлов
88
Драбатович
19
Бруй
88
Кириленко
7
Пухов
11
Пранович
11
Панюков
27
Курлович
37
Давискиба
3-2-1-1-2
1
Веретынский
4
Карпеня
55
Лаврик
14
Пашевич
3
Жумаев
24
Макушинский
8
Гьямфи
18
Омельянчук
11
Барковский
7
Бакаев
7
Пухов
79
Слепов
79
Слепов
7
Пухов
11
Пранович
27
Пилецкий
27
Пилецкий
11
Пранович
14
Пашевич
20
Чуль
20
Чуль
14
Пашевич
11
Барковский
77
Турдимурадов
77
Турдимурадов
11
Барковский
Остались в запасе
Нафтан
СКА-1938
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
77
Revaz Salukvadze
ЦП
9
Рамазан Исаев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
44
Станислав Клещук
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
23
Артем Турич
ЦП
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Остались в запасе
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
77
Revaz Salukvadze
ЦП
9
Рамазан Исаев
ЦФ
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
23
Артем Турич
ЦП
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Алексей Меркулов
Статистика матча Нафтан - СКА-1938
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
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