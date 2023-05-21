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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - СКА-1938
Динамо Мн - СКА-1938: обзор матча 21 мая 2023
Динамо Мн
21.05.2023, воскресенье, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
СКА-1938
56'
Д. Бакич
69'
В. Морозов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - СКА-1938
Замена
Н. Демченко
️️️️
Д. Бакич
84'
Замена
А. Путило
️️️️
П. Седько
79'
Замена
А. Вакулич
️️️️
Ориньо
76'
Замена
В. Хващинский
️️️️
В. Морозов
70'
ГОЛ! 2:0!
В. Морозов
Пас отдал
А. Рылач
69'
64'
Желтая карточка
Я. Макушинский
Замена
О. Никифоренко
️️️️
О. Евдокимов
57'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бакич
Пас отдал
Ориньо
56'
44'
Вторая желтая
Т. Мелекесцев
39'
Желтая карточка
Т. Мелекесцев
Желтая карточка
Ориньо
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
15
Олег Евдокимов
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
7
Душан Бакич
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
19
Даниил Силинский
ОП
8
Исаак Гьямфи
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
29
Илья Дубинец
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
8
Никита Демченко
АП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
СКА-1938
13
Денис Селедцов
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
57
Алексей Савченко
ЦП
20
Данила Чуль
ЦФ
4-2-2-2
26
Шпаковский
99
Ориньо
66
Политевич
67
Бегунов
20
Сачивко
15
Евдокимов
7
Быков
26
Седько
2
Рылач
9
Морозов
7
Бакич
3-3-2-1-1
44
Клещук
4
Карпеня
55
Лаврик
14
Пашевич
3
Жумаев
19
Силинский
24
Макушинский
8
Гьямфи
23
Турич
18
Омельянчук
23
Мелекесцев
99
Ориньо
24
Вакулич
24
Вакулич
99
Ориньо
26
Седько
14
Путило
14
Путило
26
Седько
7
Бакич
8
Демченко
8
Демченко
7
Бакич
15
Евдокимов
82
Никифоренко
82
Никифоренко
15
Евдокимов
9
Морозов
10
Хващинский
10
Хващинский
9
Морозов
Остались в запасе
Динамо Мн
СКА-1938
21
Федор Лапоухов
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ЦП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
13
Денис Селедцов
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
57
Алексей Савченко
ЦП
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Остались в запасе
21
Федор Лапоухов
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ЦП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Остались в запасе
13
Денис Селедцов
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
57
Алексей Савченко
ЦП
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Павел Родненок
Статистика матча Динамо Мн - СКА-1938
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
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