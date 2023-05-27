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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Динамо-Брест
СКА-1938 - Динамо-Брест: обзор матча 27 мая 2023
СКА-1938
27.05.2023, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Динамо-Брест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-1938 - Динамо-Брест
75'
Замена
А. Шемрук
️️️️
Д. Ковалевич
Замена
Д. Чуль
️️️️
П. Пашевич
73'
Замена
К. Веретынский
️️️️
Д. Манионги
55'
Красная карточка
С. Клещук
52'
46'
Замена
А. Концедайлов
️️️️
И. Тимонюк
Желтая карточка
А. Лаврик
33'
18'
Желтая карточка
И. Тимонюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
19
Даниил Силинский
ОП
8
Исаак Гьямфи
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
21
Дурма Манионги
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
62
Михаил Гордейчук
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Юревич
СКА-1938
1
Константин Веретынский
ВР
13
Денис Селедцов
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
6
Иван Агеев
ОП
57
Алексей Савченко
ЦП
11
Владислав Далидович
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
Динамо-Брест
16
Денис Садовский
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
8
Арсений Концедайлов
АП
3-3-2-1-1
44
Клещук
14
Пашевич
55
Лаврик
4
Карпеня
24
Макушинский
19
Силинский
3
Жумаев
8
Гьямфи
23
Турич
18
Омельянчук
21
Манионги
4-3-1
16
Козакевич
55
Литвяков
3
Зинович
18
Щербо
44
Тимонюк
62
Гордейчук
21
Ковалевич
23
Олехнович
37
Цепенков
21
Манионги
1
Веретынский
1
Веретынский
21
Манионги
14
Пашевич
20
Чуль
20
Чуль
14
Пашевич
21
Ковалевич
2
Шемрук
2
Шемрук
21
Ковалевич
44
Тимонюк
8
Концедайлов
8
Концедайлов
44
Тимонюк
Остались в запасе
СКА-1938
Динамо-Брест
13
Денис Селедцов
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
6
Иван Агеев
ОП
57
Алексей Савченко
ЦП
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
16
Денис Садовский
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
Главный тренер
Александр Юревич
Остались в запасе
13
Денис Селедцов
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
6
Иван Агеев
ОП
57
Алексей Савченко
ЦП
11
Владислав Далидович
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
Главный тренер
Павел Родненок
Главный тренер
Александр Юревич
Статистика матча СКА-1938 - Динамо-Брест
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
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