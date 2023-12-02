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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Славия-Мозырь
СКА-1938 - Славия-Мозырь: обзор матча 02 декабря 2023
СКА-1938
02.12.2023, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Славия-Мозырь
61'
А. Бакаев
69'
В. Жумаев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-1938 - Славия-Мозырь
88'
Желтая карточка
Е. Кенжебаев
Желтая карточка
Я. Макушинский
88'
Замена
Д. Чуль
️️️️
А. Бакаев
88'
82'
Замена
А. Кобет
️️️️
И. Руцкий
73'
Замена
С. Сазончик
️️️️
С. Тихоновский
Желтая карточка
А. Бакаев
70'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Жумаев
69'
63'
Замена
Е. Кенжебаев
️️️️
И. Костров
ГОЛ! 1:0!
А. Бакаев
61'
Замена
В. Жумаев
️️️️
Т. Нурсеитов
46'
Пенальти не реализован!
А. Лаврик
20'
Желтая карточка
Т. Нурсеитов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
21
Даниил Галята
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
23
Абинур Нурымбет
ЦФ
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Славия-Мозырь
49
Артем Каратай
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
12
Алексей Иванов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
17
Павел Котляров
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
СКА-1938
1
Константин Веретынский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
57
Danylo Savchenko
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
6
Иван Агеев
ОП
23
Артем Турич
ЦП
20
Данила Чуль
ЦФ
Славия-Мозырь
16
Данила Сокол
ВР
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
3-2-1-1-3
44
Клещук
14
Пашевич
55
Лаврик
50
Нурсеитов
24
Макушинский
18
Михаленко
21
Галята
18
Омельянчук
11
Барковский
7
Бакаев
23
Нурымбет
3-2-3-1-1
49
Каратай
10
Жумабеков
18
Мельников
4
Прудник
19
Руцкий
12
Иванов
17
Котляров
8
Костров
26
Тихоновский
13
Полоз
11
Антилевский
50
Нурсеитов
3
Жумаев
3
Жумаев
50
Нурсеитов
7
Бакаев
20
Чуль
20
Чуль
7
Бакаев
26
Тихоновский
10
Сазончик
10
Сазончик
26
Тихоновский
8
Костров
21
Кенжебаев
21
Кенжебаев
8
Костров
19
Руцкий
9
Кобет
9
Кобет
19
Руцкий
Остались в запасе
СКА-1938
Славия-Мозырь
1
Константин Веретынский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
57
Danylo Savchenko
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
23
Артем Турич
ЦП
Главный тренер
Алексей Меркулов
16
Данила Сокол
ВР
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
22
Евгений Иваненко
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
1
Константин Веретынский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
57
Danylo Savchenko
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
23
Артем Турич
ЦП
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
22
Евгений Иваненко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча СКА-1938 - Славия-Мозырь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
РЦОП по футболу БГУ
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