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Давид Прието
Статистика
Давид Прието - статистика
Завершил карьеру
2 января 1983 (43)
#18 | Защитник
185 см | 80 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Кубок РЖД 2008
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Херес
21
0
0
2
2
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
1 : 1
16.05.2010
Херес
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Херес
3 : 2
08.05.2010
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Валенсия
3 : 1
04.05.2010
Херес
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Херес
2 : 1
01.05.2010
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Барселона
3 : 1
24.04.2010
Херес
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Херес
2 : 2
18.04.2010
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Атлетико
1 : 2
14.04.2010
Херес
90' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Спортинг
2 : 2
04.04.2010
Херес
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Херес
1 : 1
28.02.2010
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
2 : 1
20.02.2010
Херес
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Херес
1 : 3
10.01.2010
Валенсия
1' - 46'
Испания. Примера, 16 тур
Альмерия
1 : 0
03.01.2010
Херес
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Расинг
3 : 2
13.12.2009
Херес
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Херес
0 : 2
05.12.2009
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
5 : 1
29.11.2009
Херес
1' - 45'
45'
Испания. Примера, 11 тур
Херес
0 : 0
22.11.2009
Спортинг
1' - 90'
19'
Испания. Примера, 10 тур
Вальядолид
0 : 0
08.11.2009
Херес
1' - 90'
53'
90'
Испания. Примера, 8 тур
Тенерифе
1 : 0
25.10.2009
Херес
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Херес
1 : 1
04.10.2009
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
0 : 0
27.09.2009
Херес
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Херес
0 : 3
23.09.2009
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Реал
5 : 0
20.09.2009
Херес
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Херес
0 : 1
13.09.2009
Атлетик
1' - 90'
33'
90'
Испания. Примера, 1 тур
Мальорка
2 : 0
30.08.2009
Херес
1' - 90'
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