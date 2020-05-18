Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мартим Тавареш - статистика

Завершил карьеру
10 ноября 2003 (22), Порту
#59 | Нападающий
183 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боавишта
22
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
79' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Порту
2 : 1
12.05.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
Боавишта
1 : 1
04.05.2024
Жил Висенте
1' - 82'
27'
Португалия. Примейра, 31 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
27.04.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Боавишта
1 : 1
20.04.2024
Эштрела
41' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Арука
2 : 1
14.04.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Фаренсе
2 : 0
05.04.2024
Боавишта
75' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Боавишта
0 : 0
30.03.2024
Риу Аве
85' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
6 : 1
17.03.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Боавишта
1 : 0
09.03.2024
Морейренcе
86' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Фамаликан
1 : 1
04.03.2024
Боавишта
90' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Боавишта
0 : 4
26.02.2024
Брага
79' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Шавиш
2 : 1
17.02.2024
Боавишта
77' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Боавишта
2 : 1
10.02.2024
Эшторил
73' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Каза Пиа
0 : 0
05.02.2024
Боавишта
1' - 75'
Португалия. Примейра, 19 тур
Боавишта
1 : 3
28.01.2024
Портимоненси
85' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Бенфика
2 : 0
19.01.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Визела
1 : 4
14.01.2024
Боавишта
79' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Боавишта
1 : 1
05.01.2024
Порту
77' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Жил Висенте
1 : 0
30.12.2023
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Боавишта
1 : 1
16.12.2023
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 13 тур
Эштрела
3 : 1
10.12.2023
Боавишта
61' - 90'
75'
Португалия. Примейра, 12 тур
Боавишта
0 : 4
03.12.2023
Арука
1' - 46'
Португалия. Примейра, 11 тур
Боавишта
1 : 3
12.11.2023
Фаренсе
56' - 90'
86'
90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Боавишта
0 : 2
30.10.2023
Спортинг
75' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
1 : 1
06.10.2023
Боавишта
88' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Боавишта
2 : 2
30.09.2023
Фамаликан
88' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Боавишта
4 : 1
18.09.2023
Шавиш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Эшторил
1 : 2
03.09.2023
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
Боавишта
1 : 1
27.08.2023
Каза Пиа
90' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Портимоненси
1 : 4
19.08.2023
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 1 тур
Боавишта
3 : 2
14.08.2023
Бенфика
Был в запасе
Главные новости
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
4
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
1
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
6
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+