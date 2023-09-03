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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Боавишта
Эшторил - Боавишта: обзор матча 03 сентября 2023
Эшторил
03.09.2023, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 4 тур
1 : 2
Завершен
Боавишта
34'
А. Маркес
5'
П. Малхейру
42'
Т. Мораиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Боавишта
Замена
Ж. Карлос
️️️️
Р. Гитан
90'
+1
Желтая карточка
Р. Гомеш
85'
Желтая карточка
П. Альвару
84'
79'
Замена
B.
️️️️
Ф. Феррейра
79'
Замена
J. De Santis
️️️️
Р. Боженик
74'
Замена
И. Вукотич
️️️️
Г. Макута
74'
Замена
Б. Лоуреншу
️️️️
С. Агра
Замена
Кассиано
️️️️
Э. Кабако
74'
Желтая карточка
А. Маркес
70'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Р. Парра
60'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
A. Soares
59'
52'
Желтая карточка
Г. Макута
42'
ГОЛ! 1:2!
Т. Мораиш
Пас отдал
Р. Боженик
ГОЛ! 1:1!
А. Маркес
Пас отдал
Р. Гитан
34'
5'
ГОЛ! 0:1!
П. Малхейру
Пас отдал
С. Агра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
10
Джордан Холсгров
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
99
Рафик Гитан
АП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
9
Алехандро Маркес
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Эшторил
31
Марсело Карне
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
4
Volnei Feltes
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
Боавишта
12
Luís Pires
ВР
8
Илия Вукотич
ОП
8
Ибрахима
ОП
80
Berna
ЦП
26
Жоэль Силва
ЦП
11
Маса
АП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
3-3-2-2
99
Фигейра
23
Кабако
23
Альвару
36
Парра
21
Гомеш
6
10
Холсгров
99
Гитан
33
Маркеш
9
Маркес
20
Араужо
4-3-1-2
13
Гонсалвеш
79
Малхейру
26
Абаскаль
15
Авазим
20
Феррейра
42
Макута
24
Перес
7
Рейзинью
21
Мораиш
7
Агра
9
Боженик
6
18
Фернандеш
18
Фернандеш
6
36
Парра
19
Тавареш
19
Тавареш
36
Парра
99
Гитан
20
Карлос
20
Карлос
99
Гитан
23
Кабако
90
Кассиано
90
Кассиано
23
Кабако
42
Макута
8
Вукотич
8
Вукотич
42
Макута
20
Феррейра
80
80
20
Феррейра
7
Агра
17
Лоуреншу
17
Лоуреншу
7
Агра
9
Боженик
9
9
9
Боженик
Остались в запасе
Эшторил
Боавишта
31
Марсело Карне
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
4
Volnei Feltes
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
12
Luís Pires
ВР
8
Ибрахима
ОП
26
Жоэль Силва
ЦП
11
Маса
АП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
31
Марсело Карне
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
4
Volnei Feltes
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
Остались в запасе
12
Luís Pires
ВР
8
Ибрахима
ОП
26
Жоэль Силва
ЦП
11
Маса
АП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Эшторил - Боавишта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
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