Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Фаренсе
Боавишта - Фаренсе: обзор матча 12 ноября 2023
Боавишта
12.11.2023, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 11 тур
1 : 3
Завершен
Фаренсе
86'
Р. Боженик
29'
E. Baldé
90+2'
Ф. Исидоро
90+6'
R. Barbosa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Фаренсе
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
R. Barbosa
Пас отдал
Б. Дуарте
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Ф. Исидоро
Желтая карточка
М. Тавареш
90'
88'
Замена
R. Barbosa
️️️️
Беллуми
88'
Замена
Ф. Дельгадо
️️️️
Пастор
ГОЛ! 1:1!
Р. Боженик
Пас отдал
М. Тавареш
86'
Желтая карточка
Ч. Авазим
83'
80'
Желтая карточка
Ф. Исидоро
Замена
И. Вукотич
️️️️
М. Рейзинью
77'
75'
Замена
Ф. Исидоро
️️️️
Маттеус
66'
Замена
F. Cáseres
️️️️
V. Gonçalves
66'
Замена
Р. Кошта
️️️️
E. Baldé
Замена
М. Тавареш
️️️️
Т. Мораиш
56'
Замена
B.
️️️️
Маса
56'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Б. Оньемаечи
56'
Желтая карточка
М. Рейзинью
50'
Замена
Л. Сантуш
️️️️
Г. Макута
40'
29'
ГОЛ! 0:1!
E. Baldé
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
(К)
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
11
Маса
АП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Фаренсе
2
Пастор
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
29
Клаудио Фалькао
ЦП
80
Vítor Gonçalves
ЦП
27
Маттеус
ЦП
33
Рикардо Велью
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
21
Elves Baldé
ЦФ
10
Беллуми
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
Боавишта
76
Tome Sousa
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
8
Илия Вукотич
ОП
80
Berna
ЦП
26
Жоэль Силва
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Фаренсе
1
Луис Фелипе
ВР
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
3
Igor Rossi
ЦЗ
23
Facundo Cáseres
ЦП
14
Фабрисио Исидоро
ЦФ
20
Cristian Ponde
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
3-3-2-2
13
Гонсалвеш
15
Авазим
26
Абаскаль
70
Оньемаечи
42
Макута
24
Перес
7
Рейзинью
11
Маса
21
Мораиш
9
Боженик
7
Агра
3-3-5
2
Пастор
37
Силва
22
Мускат
29
Фалькао
80
27
Маттеус
33
Велью
31
10
Беллуми
21
19
Дуарте
70
Оньемаечи
20
Феррейра
20
Феррейра
70
Оньемаечи
7
Рейзинью
8
Вукотич
8
Вукотич
7
Рейзинью
11
Маса
80
80
11
Маса
42
Макута
77
Сантуш
77
Сантуш
42
Макута
21
Мораиш
59
Тавареш
59
Тавареш
21
Мораиш
2
Пастор
2
Дельгадо
2
Дельгадо
2
Пастор
80
23
23
80
27
Маттеус
14
Исидоро
14
Исидоро
27
Маттеус
21
19
Кошта
19
Кошта
21
10
Беллуми
10
10
10
Беллуми
Остались в запасе
Боавишта
Фаренсе
76
Tome Sousa
ВР
26
Жоэль Силва
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
1
Луис Фелипе
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
3
Igor Rossi
ЦЗ
20
Cristian Ponde
ЦФ
Остались в запасе
76
Tome Sousa
ВР
26
Жоэль Силва
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
3
Igor Rossi
ЦЗ
20
Cristian Ponde
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Боавишта - Фаренсе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Главный судья:
Andre Filipe Domingues Narciso, Portugal
Стадион:
Estadio do Bessa XXI, Porto
Новости команд
Все
Боавишта
Фаренсе
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+