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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Спортинг
Боавишта - Спортинг: обзор матча 30 октября 2023
Боавишта
30.10.2023, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 9 тур
0 : 2
Завершен
Спортинг
37'
Д. Катамо
85'
П. Гонсалвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Спортинг
90'
+7
Желтая карточка
М. Юльманн
86'
Замена
Паулинью
️️️️
В. Дьекереш
85'
ГОЛ! 0:2!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
Р. Эшгайю
85'
Замена
Тринкау
️️️️
Д. Катамо
Замена
Л. Сантуш
️️️️
Ф. Феррейра
75'
Замена
М. Тавареш
️️️️
Маса
75'
74'
Желтая карточка
М. Эдвардс
74'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
М. Рейс
74'
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
М. Эдвардс
Замена
B.
️️️️
Г. Макута
69'
68'
Замена
Д. Сент-Джуст
️️️️
С. Коатес
Замена
Б. Лоуреншу
️️️️
Т. Мораиш
62'
Желтая карточка
Ф. Феррейра
59'
Желтая карточка
Т. Мораиш
47'
Желтая карточка
Ч. Авазим
45'
+1
37'
ГОЛ! 0:1!
Д. Катамо
Пас отдал
М. Рейс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
7
Мигель Рейзинью
ЦП
24
Себастьян Перес
(К)
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
11
Маса
АП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
(К)
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Боавишта
12
Luís Pires
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
26
Жоэль Силва
ЦП
80
Berna
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
77
Луиш Сантуш
ПВ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
3-3-2-2
13
Гонсалвеш
20
Феррейра
26
Абаскаль
15
Авазим
7
Рейзинью
24
Перес
42
Макута
11
Маса
21
Мораиш
7
Агра
9
Боженик
4-2-1-2-1
1
Адан
4
Коатес
25
Инасиу
2
Рейс
2
Дьоманде
23
Юльманн
5
Морита
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
10
Катамо
14
Дьекереш
42
Макута
80
80
42
Макута
21
Мораиш
17
Лоуреншу
17
Лоуреншу
21
Мораиш
20
Феррейра
77
Сантуш
77
Сантуш
20
Феррейра
11
Маса
59
Тавареш
59
Тавареш
11
Маса
4
Коатес
6
Сент-Джуст
6
Сент-Джуст
4
Коатес
10
Эдвардс
47
Эшгайю
47
Эшгайю
10
Эдвардс
14
Дьекереш
26
Паулинью
26
Паулинью
14
Дьекереш
2
Рейс
11
Сантуш
11
Сантуш
2
Рейс
10
Катамо
7
Тринкау
7
Тринкау
10
Катамо
Остались в запасе
Боавишта
Спортинг
12
Luís Pires
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
26
Жоэль Силва
ЦП
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
12
Luís Pires
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
26
Жоэль Силва
ЦП
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Боавишта - Спортинг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Главный судья:
Нуну Алмейда
Стадион:
Estadio do Bessa XXI, Porto
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