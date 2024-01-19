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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Боавишта
Бенфика - Боавишта: обзор матча 19 января 2024
Бенфика
19.01.2024, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 18 тур
2 : 0
Завершен
Боавишта
61'
А. Ди Мария
90+4'
М. Леонардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Боавишта
Замена
П. Муса
️️️️
Рафа
90'
+5
Замена
Д. Нерес
️️️️
А. Ди Мария
90'
+5
ГОЛ! 2:0!
М. Леонардо
Пас отдал
А. Ди Мария
90'
+4
90'
Замена
M.
️️️️
С. Агра
86'
Желтая карточка
И. Вукотич
Замена
Ж. Невеш
️️️️
О. Кекчю
85'
80'
Желтая карточка
С. Перес
80'
Замена
B.
️️️️
Б. Лоуреншу
80'
Замена
И. Вукотич
️️️️
М. Рейзинью
Замена
М. Леонардо
️️️️
А. Кабрал
69'
Замена
Т. Араужо
️️️️
Флорентину
69'
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
О. Кекчю
61'
57'
Желтая карточка
Ж. Гонсалвеш
Желтая карточка
Рафа
56'
Желтая карточка
Флорентину
55'
Желтая карточка
Н. Отаменди
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
12
Флорентину
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
27
Рафа
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
24
Себастьян Перес
(К)
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
86
Диогу Приосте
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
7
Давид Нерес
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Боавишта
76
Tome Sousa
ВР
77
Гонсалу Мигель
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
23
Machado
ЦП
26
Жоэль Силва
ЦП
80
Berna
ЦП
11
Маса
АП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Трубин
14
Силва
30
Отаменди
5
Морато
14
Эушнес
12
Флорентину
10
Кекчю
23
Мариу
11
Ди Мария
19
Кабрал
27
Рафа
2-3-3-2
13
Гонсалвеш
23
Сассо
26
Абаскаль
24
Перес
42
Макута
7
Рейзинью
21
Мораиш
17
Лоуреншу
77
Сантуш
7
Агра
9
Боженик
12
Флорентину
44
Араужо
44
Араужо
12
Флорентину
10
Кекчю
87
Невеш
87
Невеш
10
Кекчю
11
Ди Мария
7
Нерес
7
Нерес
11
Ди Мария
19
Кабрал
38
Леонардо
38
Леонардо
19
Кабрал
27
Рафа
9
Муса
9
Муса
27
Рафа
7
Рейзинью
8
Вукотич
8
Вукотич
7
Рейзинью
7
Агра
23
23
7
Агра
17
Лоуреншу
80
80
17
Лоуреншу
Остались в запасе
Бенфика
Боавишта
24
Самуэль Соареш
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
86
Диогу Приосте
ЦП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
76
Tome Sousa
ВР
77
Гонсалу Мигель
ЦЗ
26
Жоэль Силва
ЦП
11
Маса
АП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
86
Диогу Приосте
ЦП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Остались в запасе
76
Tome Sousa
ВР
77
Гонсалу Мигель
ЦЗ
26
Жоэль Силва
ЦП
11
Маса
АП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Бенфика - Боавишта
3
3
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
12
4
Нарушения
16
11
Офсайды
1
1
Количество передач
466
397
Сейвы
0
7
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
11
4
xG (ожидаемые голы)
2.7
0.35
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Главный судья:
Густаву Коррейя
(Порту)
Стадион:
Эштадиу да Луж
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