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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Боавишта
Жил Висенте - Боавишта: обзор матча 30 декабря 2023
Жил Висенте
30.12.2023, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 15 тур
1 : 0
Завершен
Боавишта
64'
Мурило (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Боавишта
Замена
Х. Кастильо
️️️️
М. Гбане
77'
Замена
М. Нету
️️️️
К. Фуджимото
77'
74'
Замена
Ибрахима
️️️️
И. Вукотич
74'
Замена
J. De Santis
️️️️
Р. Боженик
73'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Б. Оньемаечи
Замена
T. Touré
️️️️
Ф. Коррея
66'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Мурило
64'
63'
Желтая карточка
П. Малхейру
17'
Замена
Маса
️️️️
С. Агра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
(К)
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
5
Kiko Pereira
ЦЗ
24
Мори Гбане
ОП
19
Каня Фуджимото
АП
8
Максим Домингес
АП
9
Роко Батурина
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
(К)
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
8
Илия Вукотич
ОП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Жил Висенте
1
Vinicius Dias
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
11
Марлон
ЛВ
44
Felipe Silva
ЦП
6
Хесус Кастильо
ЦП
16
Мартим Нету
ЦП
27
Miguel Monteiro
ЦФ
7
Tidjany Touré
ЦФ
Боавишта
76
Tome Sousa
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
77
Гонсалу Мигель
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
26
Жоэль Силва
ЦП
80
Berna
ЦП
11
Маса
АП
9
Jeriel De Santis
ЦФ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
4-1-2-3
42
Эндрю
2
Зе Карлуш
55
Перейра
5
26
Фернандеш
24
Гбане
8
Домингес
19
Фуджимото
20
Коррея
77
Мурило
9
Батурина
4-1-1-2-2
13
Гонсалвеш
79
Малхейру
26
Абаскаль
70
Оньемаечи
15
Авазим
8
Вукотич
7
Рейзинью
17
Лоуреншу
21
Мораиш
7
Агра
9
Боженик
24
Гбане
6
Кастильо
6
Кастильо
24
Гбане
19
Фуджимото
16
Нету
16
Нету
19
Фуджимото
20
Коррея
7
7
20
Коррея
70
Оньемаечи
20
Феррейра
20
Феррейра
70
Оньемаечи
8
Вукотич
8
Ибрахима
8
Ибрахима
8
Вукотич
7
Агра
11
Маса
11
Маса
7
Агра
9
Боженик
9
9
9
Боженик
Остались в запасе
Жил Висенте
Боавишта
1
Vinicius Dias
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
44
Felipe Silva
ЦП
11
Марлон
ЛВ
27
Miguel Monteiro
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
76
Tome Sousa
ВР
77
Гонсалу Мигель
ЦЗ
26
Жоэль Силва
ЦП
80
Berna
ЦП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
1
Vinicius Dias
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
44
Felipe Silva
ЦП
11
Марлон
ЛВ
27
Miguel Monteiro
ЦФ
Остались в запасе
76
Tome Sousa
ВР
77
Гонсалу Мигель
ЦЗ
26
Жоэль Силва
ЦП
80
Berna
ЦП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Жил Висенте - Боавишта
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
15
Офсайды
1
3
Количество передач
508
419
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.22
0.58
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Главный судья:
Луиш Мигел Годинью
Стадион:
Сидад де Барселуш
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