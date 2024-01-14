Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Боавишта
Визела - Боавишта: обзор матча 14 января 2024
Визела
14.01.2024, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 17 тур
1 : 4
Завершен
Боавишта
87'
С. Эссенде
24'
В. Сассо
40'
Т. Мораиш
52'
Р. Абаскаль
65'
Р. Боженик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Боавишта
90'
+3
Желтая карточка
Р. Боженик
88'
Замена
M.
️️️️
Б. Лоуреншу
88'
Замена
Ж. Силва
️️️️
М. Рейзинью
ГОЛ! 1:4!
С. Эссенде
87'
79'
Замена
М. Тавареш
️️️️
Т. Мораиш
Желтая карточка
С. Эссенде
78'
67'
Замена
B.
️️️️
Ф. Феррейра
67'
Замена
И. Вукотич
️️️️
С. Перес
65'
ГОЛ! 0:4!
Р. Боженик
Пас отдал
Л. Сантуш
Замена
Р. Эсковаль
️️️️
Б. Вильсон
57'
52'
ГОЛ! 0:3!
Р. Абаскаль
Желтая карточка
М. Перейра
45'
+1
40'
ГОЛ! 0:2!
Т. Мораиш
24'
ГОЛ! 0:1!
В. Сассо
18'
Желтая карточка
Ф. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
2
Уго Оливейра
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
18
Abdul Awudu
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
21
Rafael Bustamante
ЦП
20
Саму
(К)
ЦП
36
Матиас Лакава
ПВ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
24
Себастьян Перес
(К)
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
77
Луиш Сантуш
ПВ
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Визела
12
Франческо Руберто
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
42
Messias
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
29
Альберто Соро
ПВ
4
Jota
ЦФ
22
Aleksandar Busnić
ЦФ
Боавишта
76
Tome Sousa
ВР
77
Гонсалу Мигель
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
80
Berna
ЦП
23
Machado
ЦП
26
Жоэль Силва
ЦП
11
Маса
АП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
4-4-1-1
97
Бантич
3
Перейра
43
Вильсон
3
Андерсон
2
Оливейра
18
21
20
Саму
90
Наскименту
36
Лакава
99
Эссенде
3-3-3-1
13
Гонсалвеш
23
Сассо
26
Абаскаль
20
Феррейра
24
Перес
42
Макута
7
Рейзинью
17
Лоуреншу
77
Сантуш
21
Мораиш
9
Боженик
43
Вильсон
26
Эсковаль
26
Эсковаль
43
Вильсон
24
Перес
8
Вукотич
8
Вукотич
24
Перес
20
Феррейра
80
80
20
Феррейра
17
Лоуреншу
23
23
17
Лоуреншу
7
Рейзинью
26
Силва
26
Силва
7
Рейзинью
21
Мораиш
59
Тавареш
59
Тавареш
21
Мораиш
Остались в запасе
Визела
Боавишта
12
Франческо Руберто
ВР
18
O. Lebedenko
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
42
Messias
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
29
Альберто Соро
ПВ
4
Jota
ЦФ
22
Aleksandar Busnić
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
76
Tome Sousa
ВР
77
Гонсалу Мигель
ЦЗ
11
Маса
АП
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
12
Франческо Руберто
ВР
18
O. Lebedenko
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
42
Messias
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
29
Альберто Соро
ПВ
4
Jota
ЦФ
22
Aleksandar Busnić
ЦФ
Остались в запасе
76
Tome Sousa
ВР
77
Гонсалу Мигель
ЦЗ
11
Маса
АП
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Визела - Боавишта
2
2
Всего ударов по воротам
33
11
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
1
Нарушения
19
4
Офсайды
4
2
Количество передач
500
327
Сейвы
2
8
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
14
3
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
21
7
Удары из-за пределов штрафной
12
4
xG (ожидаемые голы)
2.63
1.43
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Главный судья:
Claudio Filipe Ruivo Pereira, Portugal
Стадион:
Estadio do FC Vizela, Vizela
Новости команд
Все
Визела
Боавишта
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
«Урал» заполучил двух свободных агентов
2023.06.05 20:20
1
Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ
2023.04.27 16:24
3
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+