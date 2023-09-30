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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Фамаликан
Боавишта - Фамаликан: обзор матча 30 сентября 2023
Боавишта
30.09.2023, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 7 тур
2 : 2
Завершен
Фамаликан
44'
М. Рейзинью
68'
С. Агра
12'
Й. Кадис (П)
90+2'
Ю. де Хас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Фамаликан
Замена
В. Сассо
️️️️
Г. Макута
90'
+4
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Ю. де Хас
Пас отдал
Г. Са
Замена
М. Тавареш
️️️️
Р. Боженик
88'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Б. Лоуреншу
81'
Замена
B.
️️️️
С. Агра
81'
Замена
J. De Santis
️️️️
И. Вукотич
81'
Вторая желтая
Т. Мораиш
79'
Желтая карточка
И. Вукотич
74'
73'
Замена
Э. Араужо
️️️️
О. Аранда
71'
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
Т. Лакуа
70'
Красная карточка
Шикинью
69'
Красная карточка
Й. Кадис
ГОЛ! 2:1!
С. Агра
68'
67'
Желтая карточка
Ф. Моура
65'
Желтая карточка
A. Rodrigues
63'
Замена
A. Rodrigues
️️️️
O. Liimatta
63'
Замена
Натан
️️️️
М. Агиррегабирия
62'
Замена
Г. Са
️️️️
Шикинью
Желтая карточка
Р. Абаскаль
53'
45'
+2
Желтая карточка
М. Агиррегабирия
ГОЛ! 1:1!
М. Рейзинью
44'
Желтая карточка
Г. Макута
42'
36'
Желтая карточка
Т. Лакуа
Желтая карточка
Т. Мораиш
25'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Й. Кадис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
42
Гай Макута
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
6
Отавио
ЦЗ
24
Юстин де Хас
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
6
Том Лакуа
ЦП
16
Otso Liimatta
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
11
Оскар Аранда
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Боавишта
76
Tome Sousa
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
80
Berna
ЦП
26
Жоэль Силва
ЦП
11
Маса
АП
77
Луиш Сантуш
ПВ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ОП
22
Мирко Топич
ЦП
8
Густаво Са
АП
9
Энрике Араужо
ЦФ
19
Afonso Rodrigues
ЦФ
3-1-2-2-2
13
Гонсалвеш
15
Авазим
26
Абаскаль
70
Оньемаечи
8
Вукотич
42
Макута
7
Рейзинью
17
Лоуреншу
21
Мораиш
9
Боженик
7
Агра
4-3-1-2
1
Жуниор
20
Агиррегабирия
6
Отавио
24
де Хас
74
Моура
6
Лакуа
16
28
Юссуф
10
Шикинью
29
Кадис
11
Аранда
42
Макута
23
Сассо
23
Сассо
42
Макута
7
Агра
80
80
7
Агра
17
Лоуреншу
26
Силва
26
Силва
17
Лоуреншу
8
Вукотич
9
9
8
Вукотич
9
Боженик
59
Тавареш
59
Тавареш
9
Боженик
20
Агиррегабирия
23
Натан
23
Натан
20
Агиррегабирия
6
Лакуа
12
Ассунсао
12
Ассунсао
6
Лакуа
10
Шикинью
8
Са
8
Са
10
Шикинью
11
Аранда
9
Араужо
9
Араужо
11
Аранда
16
19
19
16
Остались в запасе
Боавишта
Фамаликан
76
Tome Sousa
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
11
Маса
АП
77
Луиш Сантуш
ПВ
Главный тренер
Эрвин Санчес
1
Иван Злобин
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
22
Мирко Топич
ЦП
29
Алекс Добре
ЛВ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
76
Tome Sousa
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
11
Маса
АП
77
Луиш Сантуш
ПВ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
22
Мирко Топич
ЦП
29
Алекс Добре
ЛВ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Боавишта - Фамаликан
4
1
2
4
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
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