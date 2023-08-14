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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Бенфика
Боавишта - Бенфика: обзор матча 14 августа 2023
Боавишта
14.08.2023, понедельник, 22:45
Португалия. Примейра, 1 тур
3 : 2
Завершен
Бенфика
55'
Р. Боженик
90'
Б. Лоуреншу (П)
90+13'
Р. Боженик
22'
А. Ди Мария
75'
Рафа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Бенфика
Желтая карточка
Р. Боженик
90'
+14
ГОЛ! 3:2!
Р. Боженик
90'
+13
Красная карточка
Б. Лоуреншу
90'
+11
Желтая карточка
B.
90'
+8
90'
+3
Замена
М. Ристич
️️️️
Д. Юрасек
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Б. Лоуреншу
90'
88'
Желтая карточка
А. Силва
85'
Замена
Флорентину
️️️️
Рафа
84'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Ж. Невеш
84'
Замена
Шикинью
️️️️
О. Кекчю
82'
Желтая карточка
А. Бах
Замена
B.
️️️️
Т. Мораиш
80'
Замена
J. De Santis
️️️️
С. Агра
80'
75'
ГОЛ! 1:2!
Рафа
Желтая карточка
Б. Оньемаечи
67'
65'
Желтая карточка
Рафа
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Р. Абаскаль
63'
Замена
И. Вукотич
️️️️
Г. Макута
63'
ГОЛ! 1:1!
Р. Боженик
55'
54'
Желтая карточка
А. Ди Мария
53'
Замена
Морато
️️️️
А. Ди Мария
50'
Красная карточка
П. Муса
Замена
Б. Лоуреншу
️️️️
М. Рейзинью
46'
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
Рафа
Желтая карточка
С. Перес
14'
Желтая карточка
Г. Макута
11'
Желтая карточка
М. Рейзинью
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Боавишта
12
Luís Pires
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
8
Ибрахима
ОП
8
Илия Вукотич
ОП
80
Berna
ЦП
11
Маса
АП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Давид Нерес
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
4-3-1-2
13
Гонсалвеш
15
Авазим
26
Абаскаль
70
Оньемаечи
79
Малхейру
24
Перес
42
Макута
7
Рейзинью
21
Мораиш
9
Боженик
7
Агра
4-1-1-2-2
1
Влаходимос
6
Бах
14
Силва
30
Отаменди
39
Юрасек
14
Эушнес
10
Кекчю
11
Ди Мария
87
Невеш
9
Муса
27
Рафа
26
Абаскаль
20
Феррейра
20
Феррейра
26
Абаскаль
42
Макута
8
Вукотич
8
Вукотич
42
Макута
21
Мораиш
80
80
21
Мораиш
7
Рейзинью
17
Лоуреншу
17
Лоуреншу
7
Рейзинью
7
Агра
9
9
7
Агра
39
Юрасек
23
Ристич
23
Ристич
39
Юрасек
11
Ди Мария
5
Морато
5
Морато
11
Ди Мария
27
Рафа
12
Флорентину
12
Флорентину
27
Рафа
10
Кекчю
22
Шикинью
22
Шикинью
10
Кекчю
87
Невеш
7
Нерес
7
Нерес
87
Невеш
Остались в запасе
Боавишта
Бенфика
12
Luís Pires
ВР
8
Ибрахима
ОП
11
Маса
АП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
12
Luís Pires
ВР
8
Ибрахима
ОП
11
Маса
АП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Боавишта - Бенфика
6
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
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