Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Витория Гимараеш
Боавишта - Витория Гимараеш: обзор матча 16 декабря 2023
Боавишта
16.12.2023, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 14 тур
1 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
90+3'
Т. Мораиш (П)
30'
Ж. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Витория Гимараеш
Замена
Ибрахима
️️️️
С. Перес
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Мораиш
90'
+3
85'
Замена
З. Карлуш
️️️️
Ж. Силва
Желтая карточка
Р. Боженик
80'
77'
Замена
А. Сафира
️️️️
А. Буцке
Желтая карточка
П. Малхейру
76'
Замена
Маса
️️️️
С. Агра
76'
Замена
М. Рейзинью
️️️️
Б. Лоуреншу
67'
62'
Замена
Д. Силва
️️️️
Т. Силва
62'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Н. Луж
Желтая карточка
Р. Абаскаль
56'
Желтая карточка
С. Перес
49'
30'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Силва
Пас отдал
Т. Силва
28'
Желтая карточка
Н. Луж
16'
Желтая карточка
Т. Рибейру
Желтая карточка
С. Агра
15'
Желтая карточка
Г. Макута
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
(К)
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
(К)
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
10
Нельсон Луж
ЛВ
20
Томаш Хандель
ОП
70
Тиагу Силва
ЦП
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Боавишта
76
Tome Sousa
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
8
Илия Вукотич
ОП
8
Ибрахима
ОП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
80
Berna
ЦП
11
Маса
АП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
16
Ману Силва
ЦП
6
Зе Карлуш
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
4-2-2-2
13
Гонсалвеш
15
Авазим
26
Абаскаль
70
Оньемаечи
79
Малхейру
42
Макута
24
Перес
17
Лоуреншу
21
Мораиш
9
Боженик
7
Агра
3-3-1-2-1
14
Варела
16
Рибейру
2
21
Боревкович
44
20
Хандель
7
Мангаш
70
Силва
20
Силва
10
Луж
17
Буцке
24
Перес
8
Ибрахима
8
Ибрахима
24
Перес
17
Лоуреншу
7
Рейзинью
7
Рейзинью
17
Лоуреншу
7
Агра
11
Маса
11
Маса
7
Агра
20
Силва
6
Зе Карлуш
6
Зе Карлуш
20
Силва
70
Силва
80
Силва
80
Силва
70
Силва
10
Луж
10
Сантуш
10
Сантуш
10
Луж
17
Буцке
9
Сафира
9
Сафира
17
Буцке
Остались в запасе
Боавишта
Витория Гимараеш
76
Tome Sousa
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
8
Илия Вукотич
ОП
80
Berna
ЦП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
16
Ману Силва
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
76
Tome Sousa
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
8
Илия Вукотич
ОП
80
Berna
ЦП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Остались в запасе
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
16
Ману Силва
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Боавишта - Витория Гимараеш
6
2
Всего ударов по воротам
4
7
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
6
6
Офсайды
1
3
Количество передач
205
145
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
71
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.17
0.53
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Главный судья:
Fabio Jose Costa Verissimo, Portugal
Стадион:
Estadio do Bessa XXI, Porto
Новости команд
Все
Боавишта
Витория Гимараеш
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+