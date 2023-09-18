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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Шавиш
Боавишта - Шавиш: обзор матча 18 сентября 2023
Боавишта
18.09.2023, понедельник, 22:15
Португалия. Примейра, 5 тур
4 : 1
Завершен
Шавиш
1'
Т. Мораиш
5'
С. Агра
11'
Р. Боженик
23'
Р. Боженик
71'
П. Виктор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Шавиш
Желтая карточка
С. Перес
90'
+4
89'
Желтая карточка
Гима
Замена
Маса
️️️️
С. Агра
82'
Замена
J. De Santis
️️️️
Р. Боженик
82'
82'
Замена
Жо
️️️️
П. Виктор
71'
ГОЛ! 4:1!
П. Виктор
Замена
Б. Лоуреншу
️️️️
Т. Мораиш
65'
Замена
И. Вукотич
️️️️
М. Рейзинью
65'
64'
Замена
Бенни
️️️️
Р. Рибейру
63'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Х. Силла
45'
+3
Желтая карточка
П. Виктор
37'
Замена
К. Нвакали
️️️️
С. Витория
37'
Замена
Л. Санка
️️️️
С. Круз
33'
Желтая карточка
И. Ногейра
Замена
Л. Сантуш
️️️️
П. Малхейру
33'
ГОЛ! 4:0!
Р. Боженик
23'
ГОЛ! 3:0!
Р. Боженик
Пас отдал
П. Малхейру
11'
ГОЛ! 2:0!
С. Агра
Пас отдал
Р. Боженик
5'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мораиш
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Шавиш
1
Уго Соуза
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
57
Сандру Круз
ЛЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
5
Хабиб Силла
ПЗ
20
Рубен Рибейру
ЦП
12
Тибанг Пете
ЦП
21
Гима
ЦП
17
Пауло Виктор
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Боавишта
12
Luís Pires
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
80
Berna
ЦП
11
Маса
АП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
77
Луиш Сантуш
ПВ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
8
Жоау Педру
ЦП
18
Pedro Pinho
ЦП
22
Келечи Нвакали
ЦП
7
Бенни
ПВ
11
Леандру Санка
ПВ
99
Жо
ЦФ
4-3-1-2
13
Гонсалвеш
15
Авазим
26
Абаскаль
70
Оньемаечи
79
Малхейру
24
Перес
42
Макута
7
Рейзинью
21
Мораиш
9
Боженик
7
Агра
3-2-3-2
1
Соуза
5
Ланга
19
Витория
40
Ногейра
5
Силла
57
Круз
20
Рибейру
12
Пете
21
Гима
23
Эрнандес
17
Виктор
7
Рейзинью
8
Вукотич
8
Вукотич
7
Рейзинью
7
Агра
11
Маса
11
Маса
7
Агра
21
Мораиш
17
Лоуреншу
17
Лоуреншу
21
Мораиш
79
Малхейру
77
Сантуш
77
Сантуш
79
Малхейру
9
Боженик
9
9
9
Боженик
5
Силла
8
Педру
8
Педру
5
Силла
19
Витория
22
Нвакали
22
Нвакали
19
Витория
20
Рибейру
7
Бенни
7
Бенни
20
Рибейру
57
Круз
11
Санка
11
Санка
57
Круз
17
Виктор
99
Жо
99
Жо
17
Виктор
Остались в запасе
Боавишта
Шавиш
12
Luís Pires
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
80
Berna
ЦП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
31
Родриго Моура
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
18
Pedro Pinho
ЦП
Остались в запасе
12
Luís Pires
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
80
Berna
ЦП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Остались в запасе
31
Родриго Моура
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
18
Pedro Pinho
ЦП
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Боавишта - Шавиш
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
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