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Китай. Суперлига
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Ляонин Тиерен
Куни
Статистика
Куни - статистика
Ляонин Тиерен
8 октября 1997 (28)
#10 | Полузащитник
172 см
Япония
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Китай. Суперлига, 18 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 0
12.09.2026
Ляонин Тиерен
1' - 90'
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2026
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Каза Пиа
23
1
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Жил Висенте
1 : 0
27.05.2023
Каза Пиа
79' - 90'
84'
Португалия. Примейра, 33 тур
Каза Пиа
2 : 2
21.05.2023
Эшторил
79' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Риу Аве
1 : 1
16.04.2023
Каза Пиа
84' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Каза Пиа
3 : 4
09.04.2023
Спортинг
80' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Визела
3 : 1
01.04.2023
Каза Пиа
85' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Каза Пиа
0 : 0
19.02.2023
Витория Гимараеш
87' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Боавишта
0 : 0
14.02.2023
Каза Пиа
1' - 77'
Португалия. Примейра, 19 тур
Бенфика
3 : 0
04.02.2023
Каза Пиа
64' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Каза Пиа
2 : 1
29.01.2023
Санта-Клара
1' - 62'
13'
Португалия. Примейра, 17 тур
Каза Пиа
1 : 3
22.01.2023
Жил Висенте
1' - 59'
Португалия. Примейра, 16 тур
Эшторил
2 : 0
16.01.2023
Каза Пиа
1' - 83'
Португалия. Примейра, 15 тур
Каза Пиа
0 : 0
07.01.2023
Порту
1' - 75'
Португалия. Примейра, 14 тур
Портимоненси
1 : 2
28.12.2022
Каза Пиа
1' - 78'
Португалия. Примейра, 11 тур
Каза Пиа
1 : 0
30.10.2022
Риу Аве
1' - 64'
Португалия. Примейра, 10 тур
Спортинг
3 : 1
22.10.2022
Каза Пиа
1' - 46'
45'
Португалия. Примейра, 9 тур
Каза Пиа
0 : 1
09.10.2022
Визела
1' - 84'
39'
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
1 : 2
03.10.2022
Каза Пиа
1' - 46'
Португалия. Примейра, 7 тур
Каза Пиа
1 : 0
18.09.2022
Фамаликан
1' - 90'
60'
Португалия. Примейра, 6 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 3
11.09.2022
Каза Пиа
1' - 68'
Португалия. Примейра, 5 тур
Каза Пиа
0 : 0
04.09.2022
Арука
1' - 78'
Португалия. Примейра, 4 тур
Витория Гимараеш
0 : 1
29.08.2022
Каза Пиа
1' - 90'
7'
Португалия. Примейра, 3 тур
Каза Пиа
2 : 0
21.08.2022
Боавишта
1' - 77'
67'
Португалия. Примейра, 2 тур
Каза Пиа
0 : 1
13.08.2022
Бенфика
1' - 68'
53'
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