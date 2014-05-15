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Дмитрий Акимов
Статистика
Дмитрий Акимов - статистика
Завершил карьеру
14 сентября 1980 - 15 января 2026 (45), Санкт-Петербург
#98 | Нападающий
183 см | 76 кг
Россия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Россия. Первый дивизион 2008
Чемпионат России 2001
Чемпионат России 2000
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сочи
23
6
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Арсенал
0 : 1
15.05.2014
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Сочи
2 : 3
12.05.2014
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Ротор
3 : 1
05.05.2014
Сочи
1' - 73'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Луч
0 : 1
26.04.2014
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Сочи
2 : 0
20.04.2014
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Нефтехимик
1 : 0
04.04.2014
Сочи
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сочи
4 : 0
30.03.2014
Ангушт
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Уфа
3 : 0
23.03.2014
Сочи
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Шинник
0 : 1
16.03.2014
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сочи
1 : 2
10.03.2014
Химик
1' - 66'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Сочи
0 : 1
23.11.2013
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Сочи
4 : 2
10.11.2013
Енисей
1' - 90'
70, 80'
50'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Cибирь
0 : 2
03.11.2013
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
0 : 3
23.10.2013
Мордовия
1' - 84'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сочи
0 : 3
27.09.2013
Нефтехимик
1' - 65'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
2 : 1
22.09.2013
Сочи
1' - 90'
56'
89'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Ангушт
2 : 0
28.08.2013
Сочи
1' - 90'
56'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Сочи
2 : 0
23.08.2013
Уфа
1' - 85'
55'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химик
1 : 2
18.08.2013
Сочи
1' - 90'
31'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сочи
0 : 0
12.08.2013
Шинник
1' - 90'
73'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Оренбург
2 : 1
07.08.2013
Сочи
1' - 77'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Сочи
0 : 0
02.08.2013
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Енисей
2 : 1
28.07.2013
Сочи
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сочи
1 : 0
23.07.2013
Cибирь
60' - 90'
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