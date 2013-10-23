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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Мордовия
Сочи - Мордовия: обзор матча 23 октября 2013
Сочи
23.10.2013, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
0 : 3
Завершен
Мордовия
39'
А. Бобер (П)
71'
М. Маркин
77'
Р. Мухаметшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Мордовия
86'
Замена
В. Гаглоев
️️️️
А. Пазин
Замена
В. Сысоев
️️️️
Д. Акимов
84'
Желтая карточка
Р. Гиголаев
83'
81'
Замена
А. Строков
️️️️
М. Маркин
80'
Замена
И. Эдиев
️️️️
В. Пономарев
77'
ГОЛ! 0:3!
Р. Мухаметшин
Замена
В. Есин
️️️️
С. Егоров
75'
Замена
А. Кулеша
️️️️
Д. Кудинов
72'
71'
ГОЛ! 0:2!
М. Маркин
Замена
В. Сушкин
️️️️
А. Маматюк
63'
58'
Замена
М. Терентьев
️️️️
Д. Кириченко
53'
Желтая карточка
А. Иванов
42'
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
39'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Бобер
Желтая карточка
Н. Сурков
33'
Желтая карточка
Е. Матрахов
15'
12'
Желтая карточка
М. Перендиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Андрей Маматюк
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
10
Станислав Матяш
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
11
Александр Строков
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
27
Вадим Гаглоев
ЦП
16
Александр Суворов
ЦП
4-1-3-2
1
Самохвалов
30
Идову
3
Сурков
5
Кудинов
4
Васильев
10
Матрахов
13
Гиголаев
10
Маматюк
58
Егоров
98
Акимов
10
Матяш
4-1-3-2
1
Коченков
40
Перендиа
19
Пономарев
35
Хубутия
12
Божович
11
Пазин
8
Бобер
88
Иванов
9
Мухаметшин
10
Кириченко
93
Маркин
58
Егоров
27
Есин
27
Есин
58
Егоров
98
Акимов
4
Сысоев
4
Сысоев
98
Акимов
5
Кудинов
2
Кулеша
2
Кулеша
5
Кудинов
10
Маматюк
10
Сушкин
10
Сушкин
10
Маматюк
93
Маркин
11
Строков
11
Строков
93
Маркин
10
Кириченко
37
Терентьев
37
Терентьев
10
Кириченко
19
Пономарев
5
Эдиев
5
Эдиев
19
Пономарев
11
Пазин
27
Гаглоев
27
Гаглоев
11
Пазин
Остались в запасе
Сочи
Мордовия
3
Сергей Костин
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Борис Журавлев
98
Дмитрий Абакумов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
16
Александр Суворов
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
3
Сергей Костин
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
Остались в запасе
98
Дмитрий Абакумов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
16
Александр Суворов
ЦП
Главный тренер
Борис Журавлев
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Сочи - Мордовия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
МСА Петровский
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