Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Химик
Сочи - Химик: обзор матча 10 марта 2014
Сочи
10.03.2014, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 2
Завершен
Химик
43'
М. Андреев
27'
А. Касьян
45+1'
А. Мануковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Химик
90'
+2
Замена
О. Макеев
️️️️
А. Касьян
Замена
В. Есин
️️️️
И. Маркелов
80'
Замена
Г. Смуров
️️️️
Ю. Лебедев
76'
72'
Замена
А. Еркин
️️️️
А. Архипов
Замена
В. Сушкин
️️️️
Д. Акимов
66'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
А. Мануковский
ГОЛ! 1:1!
М. Андреев
43'
36'
Желтая карточка
С. Квасов
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Касьян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
78
Семен Помогаев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
Химик
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
29
Иван Мельник
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
58
Сергей Егоров
ПП
23
Георгий Смуров
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
22
Филипп Постников
ЦП
30
Глеб Федотов
ЦП
11
Олег Макеев
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
4-1-2-3
1
Самохвалов
30
Идову
16
Вьештица
24
Мирошниченко
27
Лебедев
78
Помогаев
88
Маркелов
77
Андреев
17
Бирюков
10
Матяш
98
Акимов
4-3-1-2
12
Загребин
69
Лобков
55
Коротков
6
Шустиков
23
Чернов
77
Гащенков
8
Мануковский
17
Квасов
77
Костюков
26
Архипов
19
Касьян
27
Лебедев
23
Смуров
23
Смуров
27
Лебедев
88
Маркелов
27
Есин
27
Есин
88
Маркелов
98
Акимов
10
Сушкин
10
Сушкин
98
Акимов
19
Касьян
11
Макеев
11
Макеев
19
Касьян
26
Архипов
33
Еркин
33
Еркин
26
Архипов
Остались в запасе
Сочи
Химик
29
Иван Мельник
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
58
Сергей Егоров
ПП
Главный тренер
Борис Журавлев
22
Филипп Постников
ЦП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
30
Глеб Федотов
ЦП
1
Даниил Гавиловский
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
29
Иван Мельник
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
58
Сергей Егоров
ПП
Остались в запасе
22
Филипп Постников
ЦП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
30
Глеб Федотов
ЦП
1
Даниил Гавиловский
ВР
Главный тренер
Борис Журавлев
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Сочи - Химик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
МСА Петровский
Новости команд
Все
Сочи
Химик
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
Вчера, 12:09
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Сочи» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Урала» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
Вчера, 12:09
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Сочи» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Урала» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«КДВ» – «Химик»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Крылья Советов-2» – «Химик»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
«Химик» – «Носта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Химик» – «Носта»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+