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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Сочи
Cибирь - Сочи: обзор матча 03 ноября 2013
Cибирь
03.11.2013, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
0 : 2
Завершен
Сочи
31'
В. Сушкин
39'
С. Егоров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Сочи
90'
Замена
В. Есин
️️️️
С. Егоров
89'
Замена
А. Маматюк
️️️️
Р. Гиголаев
Замена
В. Азаров
️️️️
А. Гладышев
76'
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
И. Климов
54'
Замена
Нивалдо
️️️️
А. Дудолев
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
С. Егоров
31'
ГОЛ! 0:1!
В. Сушкин
21'
Желтая карточка
Р. Гиголаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Евгений Пузин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
32
Денис Скороходов
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
10
Евгений Матрахов
ОП
58
Сергей Егоров
ПП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
29
Артем Кабанов
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Андрей Маматюк
ЦП
4-4-2
22
Пузин
5
Головатенко
4
Выходил
80
Климов
68
Запрудских
32
Скороходов
5
Гладышев
28
Рыжков
18
Дудолев
11
Базанов
9
Маркосов
4-1-2-3
1
Самохвалов
4
Васильев
3
Сурков
2
Кулеша
30
Идову
10
Матрахов
58
Егоров
13
Гиголаев
98
Акимов
10
Матяш
10
Сушкин
5
Гладышев
99
Азаров
99
Азаров
5
Гладышев
80
Климов
52
Зиновьев
52
Зиновьев
80
Климов
18
Дудолев
6
Нивалдо
6
Нивалдо
18
Дудолев
13
Гиголаев
10
Маматюк
10
Маматюк
13
Гиголаев
58
Егоров
27
Есин
27
Есин
58
Егоров
Остались в запасе
Cибирь
Сочи
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
29
Артем Кабанов
ЦП
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Борис Журавлев
Остались в запасе
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
29
Артем Кабанов
ЦП
Остались в запасе
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Борис Журавлев
Статистика матча Cибирь - Сочи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Спартак
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