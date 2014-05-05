Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Сочи
Ротор - Сочи: обзор матча 05 мая 2014
Ротор
05.05.2014, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
3 : 1
Завершен
Сочи
17'
П. Тен (П)
37'
С. Фомин
40'
А. Мязин
79'
М. Бирюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Сочи
84'
Желтая карточка
С. Егоров
79'
ГОЛ! 3:1!
М. Бирюков
77'
Замена
С. Егоров
️️️️
Ю. Лебедев
Замена
А. Малыгин
️️️️
А. Пугин
75'
73'
Замена
В. Сысоев
️️️️
С. Матяш
73'
Замена
С. Помогаев
️️️️
Д. Акимов
Замена
Х. Байрамян
️️️️
М. Яковлев
72'
Желтая карточка
С. Фомин
66'
64'
Желтая карточка
С. Мирошниченко
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Мязин
59'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Рылов
57'
ГОЛ! 3:0!
А. Мязин
Пас отдал
А. Рылов
40'
Желтая карточка
П. Тен
39'
ГОЛ! 2:0!
С. Фомин
37'
23'
Желтая карточка
М. Андреев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Тен
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
7
Илья Зинин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
29
Иван Мельник
ЦЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
77
Максим Андреев
АП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Ротор
1
Денис Книга
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
78
Семен Помогаев
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
3-5-1-1
31
Пчелинцев
55
Гузь
33
Ламанж
22
Тен
17
Пугин
4
Фомин
9
Яковлев
10
Лукьяновс
10
Рылов
7
Зинин
87
Мязин
3-2-2-3
1
Самохвалов
6
Вихров
16
Вьештица
24
Мирошниченко
27
Лебедев
29
Мельник
77
Андреев
88
Маркелов
10
Матяш
98
Акимов
17
Бирюков
10
Рылов
70
Кабутов
70
Кабутов
10
Рылов
17
Пугин
6
Малыгин
6
Малыгин
17
Пугин
9
Яковлев
19
Байрамян
19
Байрамян
9
Яковлев
87
Мязин
14
Аппаев
14
Аппаев
87
Мязин
10
Матяш
4
Сысоев
4
Сысоев
10
Матяш
98
Акимов
78
Помогаев
78
Помогаев
98
Акимов
27
Лебедев
58
Егоров
58
Егоров
27
Лебедев
Остались в запасе
Ротор
Сочи
1
Денис Книга
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
1
Денис Книга
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
Остались в запасе
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Ротор - Сочи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Ротор
Сочи
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
Вчера, 12:09
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Сочи» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Торпедо» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Ротора» на победу в матче 15-го тура
22 октября
Заявление «Торпедо» о срыве матча-открытия нового стадиона
21 октября
4
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
Вчера, 12:09
«Сочи» призвали переименовать клуб
12 ноября
28
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Сочи» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Урала» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+